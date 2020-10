Der er registreret yderligere 630 coronatilfælde i Danmark

Der er registreret yderligere 630 coronatilfælde ifølge Statens Serum Institut. Tallet er det næsthøjeste opgjort i Danmark.

Antallet af indlagte falder med 6 til 122.

16 er på intensiv, mens 9 er i respirator

I alt er 690 døde med corona i Danmark.

Regeringen ændrer test-strategi: Book selv din tid

Tirsdag var der 529 nye smittede.

- 630 er jo et højt tal, og vi er tilbage på det niveau, vi så i sidste halvdel af september. Og det er bekymrende, siger Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, på dagens pressemøde.

Det er tredje gang, at der er over 600 smittede i den daglige opdatering.

De 630 smittetilfælde er fundet blandt over 43.000 prøver. Det betyder, at omkring 1,4 procent af testene var positive.

Der er registreret yderligere to corona-relaterede dødsfald.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, vurderer, at det med den nuværende udvikling vil tage coronaepidemien to til tre uger at fordoble sig.

- I dag var der næsten 44.000 færdigbehandlede prøver. Det er stort set det samme som sidste onsdag, men der er 140 flere positive prøver. Det er godt og vel 25 procent flere positive prøvesvar for samme antal prøver.

- Det svarer til, at antallet af positive prøver vil være fordoblet om to eller tre uger, siger han.

Følg Ekstra Bladets livedækning her: