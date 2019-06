Der er slavearbejdere i din mobil

Et ræs mod bunden

Det er ikke overraskende, at kyniske mellemhandlere udnytter illegale arbejdere i Malaysia. Men det understreger blot behovet for, at der både i Danmark, men også særligt i EU sættes ind over for de virksomheder, som sælger os produkterne:

- I den bedste af alle verdener ville staterne i de lande, vi taler om – for eksempel Malaysia – jo tage ansvaret på sig, siger Sanne Borges, der er seniorrådgiver for menneskerettigheder og erhverv i Amnesty Internationals danske afdeling til Ekstra Bladet.

- Men sådan foregår det bare ofte ikke.

Konsekvensen er, at arbejdernes rettigheder er ’endt som et ræs mod bunden’ i en række af lande og brancher. Siden 2011 har FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv ellers defineret hvad virksomheder, der importerer varer eller outsourcer deres produktion, bør gøre for at vise respekt for menneskerettighederne

- Der er i årenes løb blevet taget meget hensyn til virksomhedernes globale interesser, mens hensynet til menneskerettighederne og overholdelse af disse desværre ikke er fulgt med, lyder vurderingen fra Sanne Borges.

Amnesty og mange andre organisationer foreslår derfor, at der skabes en lovpligtig bundgrænse for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det skal simpelthen gøres lovpligtigt for virksomheder at vise nødvendig omhu.

- Vi har også nogle muligheder i forhold til handelspolitikken, mener Per Michael Jespersen, der er direktør i tænketanken Cevea, som i efteråret udkom med en rapport om sagen. Her lød vurderingen, at mere end 20 procent af dansk import stammer fra lande, hvor arbejderne får deres rettigheder groft krænket.

- Men det her er et EU-spørgsmål, hvor holdninger og handlinger kan blive koordineret. Og der bør en dansk regering også lægge et pres på, siger Per Michael Jespersen, der samtidig fremhæver den danske bistandspolitik som en anden ’skrue’, der kan drejes på for at forbedre forholdene.

I januar blev der netop stillet et beslutningsforslag i Folketinget om at gøre det lovpligtigt for virksomheder at vise nødvendig omhu, når de outsourcer deres produktion til andre lande som for eksempel Malaysia.

- Jeg er selvfølgelig ikke naiv og tror, at alt bliver løst, bare fordi vi får det indført herhjemme.

- Men det kan være med til at skabe en forandring i hele EU, hvor det virkeligt batter noget, siger Alternativets Rasmus Nordqvist, der er ordfører på forslaget.

- Det er jo nogle vanvittige kæder, der kører rundt i verden. Det er derfor, at vi er nødt til at få en lov, så virksomhederne tvinges til at tage et ansvar, siger han og lover at genfremsætte forslaget, der faldt på grund af valget.