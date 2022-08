- Der ligger mere bag Trump-ransagning

Mandag stormede FBI Donald Trumps hjem i Florida i en historisk uset ransagning.

FBI har bekræftet selve ransagningen, men det er endnu ikke oplyst, hvad de ledte efter.

Ifølge unavngivne kilder i New York Times er ransagningen forbundet med de kasser med officielle dokumenter, som Trump sidste år tog med sig ud af Det Hvide Hus, og som flere amerikanske medier har skrevet om siden februar, herunder NBC News.

USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, understreger, at det er stik imod reglerne at fjerne officielle dokumenter fra Det Hvide Hus. Han vurderer, at der må ligge en konkret mistanke bag FBI's ransagning.

FBI ransagede Donald Trumps hjem i Florida, Mar-a-Lago. Foto: Ritzau Scanpix/Giorgio Viera

Aldrig sket før

Trump har på sit eget sociale medie, Truth Social, kritiseret FBI's ransagning, og flere demonstranter troppede hurtigt op foran ekspræsidentens hjem for at vise deres støtte.

Mandagens ransagning er da også en noget unik situation. Ifølge Niels Bjerre-Poulsen er det første gang, at FBI ransager en tidligere præsidents hjem.

- Det tror jeg aldrig er sket før. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle fortilfælde, siger han.

Klart regelbrud

Ifølge Niels Bjerre Poulsen er det i sig selv opsigtsvækkende, at ekspræsidenten har haft kasser med officielle dokumenter stående i sit hjem i Florida.

Reglerne på området har nemlig været fuldstændig klare efter Watergate-skandalen i 1978, der tvang daværende præsident Richard Nixon til at trække sig, forklarer lektoren.

- Efter Watergate var der et juridisk tovtrækkeri med Nixon om, hvem der ejede dokumenterne. Det har altid været usikkert, hvem der ejede papirer fra en præsident-periode, og vi har set præsidenter, der har taget deres papirer med hjem og brændt dem.

- Men så lavede man en lovændring efter Nixon, kaldet the Presidential Records Act, hvor det stod helt specifikt, at det er den føderale regerings ejendom, og at præsidenter ikke må tage dokumenter med hjem.

- Så der er ikke så meget at rafle om. De dokumenter skal ikke befinde sig i Mar-a-Lago i Florida. Alligevel har Trump-folkene altså taget deres kasser med hjem, siger Niels Bjerre-Poulsen.

'Det er mørke tider for vores land', skrev Donald Trump på sit sociale medie efter ransagningen. Foto: Ritzau Scanpix/Mandel Ngan

En konkret mistanke

Selvom Trump klart har brudt reglerne ved at fjerne officielle dokumenter, vurderer Niels Bjerre Poulsen, at der skal mere til, før FBI laver en ransagning.

Det kræver nemlig en 'formodet mistanke' at få en dommerkendelse ved den såkaldte FISA-domstol (Foreign Intelligence Surveillance Court), som er en efterretningsdomstol fra 1978, der håndterer anmodninger fra regeringen om netop ransagninger og aflytninger.

- Der er en dommer, der skal godkende det, de har gjort. Og for at godkende det skal justitsministeriet kunne fremlægge dokumentation for, at der sandsynligvis er noget at komme efter.

- Det er ikke nok med princippet om, at han ikke kan tage de dokumenter med sig. De skal bevise 'probable cause', altså en formodet mistanke, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Betjente foran Trumps hybel, Mar-a-Lago, mandag aften. Foto: Ritzau Scanpix/Eva Marie Uzcategui

Trumps hykleri

SDU-lektoren påpeger, at der de seneste år har været flere beretninger om Trumps særlige håndtering af vigtige dokumenter.

- Flere har fortalt, hvordan Trump rev papirer i stykker og skyllede dem ud i toilettet, når han havde læst dem, hvis det var ting, han ikke brød sig om, eller som han ikke syntes skulle gemmes, hvilket jo også er fuldstændig i strid med alle regler for, hvordan officielle dokumenter skal gemmes. Alt skal gemmes, siger lektoren.

Niels Bjerre Poulsen påpeger samtidig hykleriet i, at Trump ved forrige valg angreb modkandidaten Hillary Clintons håndtering af officielle e-mails, mens han nu selv har hapset en stor bunke officielle dokumenter med hjem.

- Det er lidt sjovt, hvor stort et nummer Trump og hans tilhængere gjorde ud af Hillary Clintons e-mails. Det har været et tilbagevendende tema hos ham, blandt andet med med slagord som 'Lock her up'.

- Hun havde ikke gjort noget ulovligt, men brugte en e-mail-server, der var privat. Og så vandrer han selv ud med 15 kasser med statens dokumenter. Det er da lidt sjovt, siger Niels Bjerre-Poulsen fra SDU.