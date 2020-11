- Der mangler forståelse for, hvordan det er i provinsen

Der er ikke mange mennesker på gågaden i Hjørring, sådan en grå fredag eftermiddag.

Som en københavnersnude på Ekstra Bladets midlertidige Hjørring-redaktion, fristes man til at tro, at det er sådan, gågaden altid ser ud her i byen.

Dét er langt fra virkeligheden, fortæller Hjørring Handels event- og aktivitetschef Rikke Ejsenhardt.

Hun er rystet over at se, hvor øde gågaden ligger hen, selvom der fortsat er lys i butikker og restauranter:

- Vi har aldrig set det her før.

- Faktisk er der nogen af butikkerne, der siger, at det er, det er værre end under første runde af nedlukning, fortæller hun, da hun kommer forbi Ekstra Bladets midlertidige lokalredaktion.

Når gaderne ligger spøgelsestomme hen, er det svært at forstå den opfordring om at handle ind på nettet, der blev gentaget af erhvervsminister Simon Kollerup i onsdags.

- Jeg synes, at det er meget problematisk, at Mette Frederiksen opfordrede til at handle online.

- Der mangler man lidt forståelse for, hvordan det er i provinsen. Der er nogle butikker, der har online handel, men der er også nogen, der ikke har, siger Rikke Ejsenhardt.

Julen i fare

For at beholde den lokale tøjbutik, Matas og garnhandel handler ikke kun om at holde en by i gang.

Butikkerne er medlem af Hjørring Handel, den lokale handelstandsforening.

Det er dem, der med Rikke Ejsenhardt i spidsen står for eksempelvis den julebelysning, der allerede nu hænger uden for Ekstra Bladets lokaler.

- Det er som om, at man ikke forstår sammenhængen, siger hun.

Lys i mørket

Men alt er ikke lutter coronakrise og grå himmel her i Hjørring.

I løbet af fredagen tropper den lokale Føtex-chef og Nordea-bankdirektør pludselig op hos Ekstra Bladet.

- Ja, vi ved ikke, om I vil skrive, siger de, men vi har altså en positiv historie, her i alt det negative.

Salling-Fondene har valgt at donere 330.000 kroner til Hjørring Handel. Pengene skal bruges på en mobil scene, som butikkerne kan låne i mellem sig.

Tiltrængt hjælp udefra. Foto: René Schütze

Scenen kan bruges til små koncerter, tryllekunstnere og andet, der kan skabe liv i gågaden - når altså forsamlingsforbuddet engang bliver ophævet.

- Vi går og venter på, at vi må samles igen. Så vi kan lave noget liv og skabe lidt glæde, slutter Rikke Ejsenhardt længselsfuldt.