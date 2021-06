Der skrues ned for testkapaciteten fra i dag

Testkapaciteten for corona-kviktests skæres ned fra 500.000 til 400.000 dagligt i takt med, at flere og flere danskere er vaccineret mod covid-19.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Yderligere model for nedskalering er på plads. Det skal dog fortsat være sådan, at de, der ikke er vaccineret, har mulighed for at blive testet løbende i sommerferien.

Det er hovedsageligt kapaciteten for antigentests, der bliver berørt, mens pcr-testkapaciteten indtil videre opretholdes.

- Selvom mange danskere er vaccinerede og har fået coronapas, så er der stadig behov for, at man kan blive testet. Samtidig skal vi selvfølgelig heller ikke teste mere, end det er nødvendigt, i takt med at vaccinerne udrulles.

- Derfor justerer vi testindsatsen i den kommende tid, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Justitsministeriet oplyser, at man kan opleve mindre personale og kortere åbningstider i testcentrene som følge af nedjusteringen. Åbningstiderne vil løbende blive opdateret online.