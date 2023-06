Deres blod farver hele bugten rød

Bugten i den færøske by Leynar er normalt blå, men i disse dage er den forvandlet til et rødt hav er blod.

Årsagen er, at de færøske myndigheder 14. juni slagtede en stor mængde delfiner. Og det har fået den britiske NGO Sea Shepherd Conservation Society til at reagere.

Dyreværnsorganisationen har lagt en række billeder op, hvor de også beskriver, at der er ifølge deres tal er blevet dræbt flere end 500 delfiner i Færøerne i år.

Og netop de 500 delfiner har været den magiske grænse i landet siden juli 2022.

Den 26. juli 2022 trådte en bekendtgørelse fra den færøske lagmand om en fremtidig kvote på 500 årlige delfindrab i kraft. Men allerede få dage senere fik de kritik.

Foto: Ritzau Scanpix

Et bluff

Godt nok var sommeren 2021 usædvanlig blodig med 1428 delfin-drab, men ifølge World Animal Protection viser deres tal, at der fra 2009-2020 årligt blev dræbt i gennemsnit 116 hvidsidede delfiner ved den såkaldte drivjagt.

Derfor kaldte de kvoten på 500 for et bluff.

- Selvom den færøske lagmand forsøger at få tallet på 500 til at se ud som om et fremskridt, er det i virkeligheden et voldsomt tilbageskridt.

- Det er en uacceptabel officiel blåstempling af drab på vilde dyr, der bliver udsat for voldsom stress under jagten, samt unødige lidelser under drabene, hvor de kan ligge døende i vandet, mens der kan gå op til mange minutter før de endeligt dør af deres sår fra knive og harpuner, sagde Gitte Buchhave, direktør i den danske afdeling af World Animal Protection dengang.

