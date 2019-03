Derfor blev postbuddets fødder sorte og efterfølgende amputeret

Det 46-årige postbud Ryan Nulty fra Horsham i England fik amputeret begge sine ben efter en influenza, der udviklede sig til sygdommen sepsis, der tidligere også blev kaldt blodforgiftning. Nu afslører postbuddet, hvordan han kun var få timer fra at dø.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og Metro

Der blev også startet en indsamling for Ryan Nulty på GoFundMe

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses Ryan efter operationen uden sine fødder sammen med sin lillebror.(foto: Privatfoto)

Ryan Nulty følte sig helt okay fredag den 12. oktober 2018, før han lagde sig til at sove. Men da han stod op næste morgen klokken 05.30 havde han ondt i knoglerne og influenza-agtige symptomer. Ryan Nulty skiftevis svedte eller frøs. Han var derfor nødt til at melde sig syg fra sin morgen-runde som postbud.

Et par timer efter begyndte Ryan at ryste helt vildt i hele kroppen. Hele hans ansigt blev dækket af udslet samtidigt med, at hans fødder blev iskolde. Det er alt sammen symptomer på sygdommen sepsis, en meget alvorlig slags blodforgiftning, der gør, at immunsystemet angriber kropsvævet og organerne.

Ryan Nulty, der bor sammen med sin kæreste Shaaron Sargent, fortæller, at hans fødder blev fuldstændigt sorte, mens hans krop kæmpede mod blodforgiftningen.

Det sengeliggende postbud sov ind i en bevidstløs tilstand og blev i hast kørt til det nærliggende hospital 'East Surrey Hospitalet'. Han blev straks lagt i kunstig koma på intensivafdelingen for at hindre, at sepsis, der på det tidspunkt havde angrebet flere af hans indre organer, spredte sig.

Her ligger Ryan i koma på hospitalet. Det gjorde han i hele otte dage. (Foto: GoFundMe)

Da Ryan otte dage senere blev bragt ud af sin koma, havde han igen anelse om, hvad der var sket, og han havde svært ved at adskille virkelighed og drøm.

Den 46-årige Ryan blev senere overført til et hospital nærmere på hans bopæl. Her konstaterede man, at Ryans voldsomme sepsis blandet andet skyldtes, at han havde haft latent meningitis i kroppen, der pludselig gik i udbrud. På det nye hospital kom Ryan i dialyse seks timer hver dag i tre dage for at hjælpe sine ødelagte nyrer med at filtrere blod.

Samtidigt med, at Ryans krop havde kæmpet for at beskytte hans vitale organer, havde sepsis-sygdommen angrebet hans fødder, der var blevet kulsorte og læderagtige. Kropsvævet på fødderne var helt dødt på grund af manglende blodtilstrøming. Og det førte i sidste ende til alvorlig koldbrand i fødderne.

Der var simpelthen ikke noget valg. Begge fødder skulle amputeres. Operationen blev gennemført den 21. januar i år.

- Jeg vidste, at jeg ville miste begge mine fødder. Men til sidst ønskede jeg også, at de skulle opereres væk. Jeg gik ind til operationen med et smil på ansigtet. Og jeg vågnede op fra operationen med et smil et par timer senere, siger Ryan.

- Jeg følte en lettelse, selv om det selvfølgelig var mærkelig at se ned ad min krop, og se det tomme rum, hvor min fødder skulle have været.

Ryan har fået besøg af et familiemedlem på hospitalet. (Foto: Privatfoto)

Netop nu er Rayn i gang med genoptræning, så han har kræfter nok til at lære at gå med sine nye kunstige ben. Den 46-årige englænder er udmærket klar over, at han ikke kan vende tilbage til sit job som postbud. Men han håber på, at han bliver tilbudt et stillesiddende job i postvæsenet.

Men først og fremmest takker Ryan sin kæreste Shaaron som stod last og brast med ham under den alvorlige sygdom.

- Shaaron har bare været helt fantastisk. Mens mange andre måske ville have stukket halen mellem benene, blev hun trofast ved min side.

- Det har skabt et bånd mellem os, der er stærkere end jeg nogensinde kunne have håbet på. Og nu er vi i fællesskab på vej mod et nyt kapitel i vores liv.