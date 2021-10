Derfor bliver vaccinerede indlagt med corona

Selvom 75 procent af befolkningen er færdigvaccineret i Danmark, er smitten i disse dage støt stigende.

Antallet af smittede var mandag det højeste registreret siden 14. januar, mens antallet af indlagte på blot to uger er fordoblet.

I skrivende stund er 195 personer indlagt på landets sygehuse - størstedelen af dem er færdigvaccineret. Men det er forventeligt, mener ekspert.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at størstedelen af indlagte med corona er færdigvaccinerede. Foto: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Mister effektivitet

Ifølge senest opgjorte tal fra Statens Serum Institut har 125 af de indlagte fået to stik af en coronavaccine.

Der er to hovedårsager til, at de nu er indlagt, forklarer Lars Østergaard, som er professor ved Aarhus Universitet og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital:

- Den ene er, at man af en eller anden grund ikke har kunnet reagere på vaccinen. Det kan være, hvis man får noget medicin, som gør, at immunsystemet ikke fungerer så godt mod vaccinen.

- Den anden er, at vaccinens effekt daler gradvist, jo længere tid der går. Blandt de ældre personer, som fik vaccinen for ti måneder siden, er der nogle, som er ved at have antistoffer i en grad, at det ikke er nok til at holde virus fra kroppen. Derfor har man også valgt at tilbyde folk over 65 år et tredje stik.

Mildere forløb

Lars Østergaard peger dog på, at selvom man ved et hurtigt øjekast kan se ligheder på smitte- og indlæggelsestal fra samme periode sidste år, hvor ingen var vaccineret, er der en væsentlig forskel:

- Det er sådan, at man ikke har antistoffer nok i kroppen til at undgå at blive smittet, men mængden af antistoffer vil i mange tilfælde være nok til, at man ikke kommer på intensiv-afdeling eller i respirator, når man er vaccineret.

- Derfor er der en tendens til, at der er færre, som kommer på intensiv-afdelingen, og at coronapatienterne ligger kortere tid på hospitalet, siger overlægen til Ekstra Bladet.

Forventet

Han mener ikke, at de stigende indlæggelsestal kommer som et stort chok.

- Det er ikke overraskende for mig. Vi har hele tiden vidst, at vaccinerne - de mest effektive af dem - kun var 95 procent effektive. Og effektiviteten er dalet med delta-varianten. Vi kan jo prise os lykkelige for, at AstraZeneca- og Johnson-vaccinerne blev fravalgt, fordi Johnson eksempelvis kun har en beskyttelsesgrad mod delta på otte procent.

- Havde vi også brugt dem, havde vores situation nok set endnu værre ud, som det gør i Storbritannien, hvor man brugte AstraZeneca.

I Danmark har kun Pfizer/Biontechs og Modernas vaccine indgået i vaccinationsprogrammet.

Afslutningsvist lyder det fra Lars Østergaard, at det nok kun er et spørgsmål om tid, før en yngre gruppe også bliver tilbudt tredje stik af en af de to coronavacciner.