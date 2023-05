Derfor blokerer de: - Helt gak!

Landet over blokerer utilfredse vognmænd og lastbilchauffører for den danske trafik i protest mod kilometerafgift. Her er vi i Aalborg

En ny politisk aftale har skabt utilfredshed blandt lastbilchauffører landet over.

Det nye lovforslag ligger således op til en ny vejafgift, der vil gøre det dyrere at køre diesel-lastbiler og opfordre til overgang til mere miljøvenlige alternativer.

Som resultat vil en chauffører således fra 2025 gennemsnitligt skulle betale 1.3 kroner per kilometer kørt, som kompensation for deres CO2 udledning på vejene.

Det har fået flere chauffører til at gå på landets veje i protest mod forslaget, der skal behandles i Folketinget senere på måneden.

- Vi er utilfredse med, at vi bliver nødt til at fakturere den nye afgift til forbrugeren for krone til krone, selvom at skatteministeren er klar over, at der er billigere måder at gøre det på. Der bliver talt for døve øre, fortæller Torben Dyhl Hjorth, der formand for den nu opløste Vejkomité, som har været med til at arrangere protesterne, der sker landet over.

Han kritiserer samtidig også forslaget for ikke at være gennemsigtigt nok i forhold nok til, hvad pengene skal bruges på.

- Vi vil gerne deltage i den grønne omstilling. Men det skal også give mening. Vi skal vide, at pengene går til det, ellers skal de ikke have en krone.

Lastbiler lammer trafikken ved Københavns Lufthavn i protest mod vejskat ved en aktion mandag den 15. maj 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dyrere at være dansker

Samtidig fortæller Torben Dyhl Hjorth også, at protesten ikke kun skal ses som en protest for transportindustrien, men for alle danskere. Ifølge ham vil afgiften nemlig gøre det dyrere at være dansker, da chaufførerne vil blive nødt til at hæve priserne for deres transport, hvilket vil resultere i højere priser på eksempelvis dagligvare.

- Det er jo helt gak, når vi har en anden model, som virker i forvejen! Man kunne skrue på brændstofsafgiften, så alle ville komme til at bidrage i stedet.

På trods af at have mødt stor kritik for forslaget, har skatteminister Jeppe Bruus (S), afvist at trække lovforslaget tilbage.

- Jeg forstår godt deres bekymring, men aftalen gælder også for udenlandske vognmænd, så det skaber en fair konkurrence, og så bidrager det også til den grønne omstilling, fortæller Jeppe Bruus i et interview med TV2.