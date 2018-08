Derfor bragede F16-fly i lav højde hen over København

Forsvarets to F-16 kampfly fløj lavt over København i forbindelse med arrangementet Swoop Freestyle

Hørte du også lyden?

To af Forsvarets F-16 kampfly kom her til aften susende i lav højde over København.

- Vi har haft to F-16 kampfly fra afvisningsberedskabet inde over København her til aften. De flyver hver dag fra Sønderjylland, og så har vi tilpasset det med arrangementet Swoop Freestyle. Normalt flyver de ikke så lavt, men de har fået særligt tilladelse til at komme ned på en 2000 fod, så folk kan se dem, siger Lars Skjoldan, presserådgiver i Forsvaret.

Swoop Freestyle faldskærmsarrangement på Dronning Louises Bro i KBH. To af Forsvarets F-16 kampfly overflyver cirka klokken 17.27. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) August 25, 2018

Under arrangementet Swoop Freestyle hopper deltagere ud fra helikoptere og bruger faldskærme til at navigere mod vandet. Det løb af stablen ved Peblinge Søen i København fredag og lørdag aften.

18 af verdens bedste faldskærmsudspringere tager del i arrangementet, o+plyses det på arrangementets hjemmeside.