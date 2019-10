Derfor brager F-16-fly løs over dit tag

Hvis du synes, det brager lidt ekstra udenfor, kan det meget vel være, fordi Forsvarets F-16-fly i de kommende uger flyver rundt i hele landet på øvelser for at holde piloterne skarpe, når de skal flyve i mørke.

Allerede fra i aften og i ugerne frem mod 14. november vil det støje lidt ekstra i aftentimerne. Det kan dog ikke indsnævres videre, hvor det kommer til at larme. Men der er ingen grund til at frygte, at netop dit område vil blive særligt plaget af øvelserne.

- Piloterne flyver over hele landet, og vi prøver at begrænse støjen i bestemte områder ved at sprede øvelserne ud i forskellige områder af landet, siger Louise Schierup, presseofficer, Fighter Wing.

Louise Schierup oplyser videre til Ekstra Bladet, at man vil helst ikke vil flyve tæt på lufthavne, hvorfor det nok ikke kommer til at støje mere, end det plejer i København.

- Vi vil rigtigt gerne kunne sige, hvor vi flyver henne. Dels for at kunne varsle over for folk, så de ikke bliver skræmt, men også for give dem mulighed for at opleve vores fly. Det er desværre ikke muligt, da vi vil risikere at skuffe folk, fordi destinationerne kan ændre sig løbende, siger Louise Schierup.

Foto: Royal Danish Air Force 727 Fighter Squadron

Flyene vil ikke flyve til senere end 23.45, hvor de senest skal være tilbage på jorden.

Der vil være mulighed for, at uge 47 og 48 tages i brug til yderligere flyvninger, såfremt vejret eller andet skulle komme i vejen for, at piloterne kan opnå deres planlagte træningsmål.