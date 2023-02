Derfor dropper 'bange' Putin fly

Ifølge en anerkendt russisk journalist er Vladimir Putin stoppet med at flyve, medmindre det er strengt nødvendigt. Præsidenten er angiveligt bange

En nervøs og bange Vladimir Putin har skiftet flyet ud med et pansret tog.

Sådan lyder afsløringen fra den anerkendte russiske Mikhail Khodorkovsky på baggrund af kilde tæt på den russiske top.

Angiveligt har den russiske præsident siden krigen i Ukraine begyndte brugt sit pansrede tog, når han skulle transportere sig rundt i Rusland.

Også over de længere distancer i det kæmpemæssige land, og når Vladimir Putin skal besøge sin feriehus i byen Valdai fem timer fra Moskva.

Men hvorfor tager han ikke bare flyet. Ifølge Dossier Center, der står af afsløringen skyldes det, at han er bange. Nervøs for, at nogen kan spore ham og i værste fald slå ham ihjel.

Fly kan nemlig blive sporet via flydata og ved hjælp af ADS-B Exchange. Den slags er ikke muligt med tog, så Vladimir Putin kan sidde trygt og roligt i sit pansrede tog.

Camoufleret tog

Det kan han blandt andet gøre, fordi Putins tog er stort set identisk med andre tog fra Ruslands Jernbaner, når man ser det udefra.

Indeni er det dog langt mere luksuriøst med både soveværelser, badeværelser og plads til tre biler samt hele præsidentens entourage.

Derudover er der ikke meget viden om toget, ligesom det også er sparsomt med billeder. Efter sigende er seneste foto af præsidenten i toget fra 2012. Siden da skulle toget dog være blevet opgraderet.

Det er sjældent, at Putin viser sig i tog. Her et billede fra 2010 i et helt almindeligt tog sammen med daværende premierminister i Finland Matti Vanhanen. Dengang var tiden en anden. Foto: Ritzau Scanpix

Storoffensiv i gang

Historien om Putins 'flyskræk' er blevet offentliggjort, mens situationen spidser til for Vladimir Putin.

Rusland er gået i gang med sin store, ventede forårsoffensiv, som vil blive afgørende for udfaldet af krigen i Ukraine.

Sådan siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, i en tale til EU-Parlamentet onsdag.

- Situationen i Ukraine er ekstremt bekymrende. Den russiske modoffensiv er begyndt, omend det endnu kun er i lille skala. Der er blevet sat over 360.000 russiske soldater ind. For første gang har Ukraine ikke overhånden, når det kommer til antallet af soldater, siger Josep Borrell.

Optrapper

Rusland har i den seneste tid optrappet sine artilleriangreb, så der nu er op til 100 daglige angreb - det højeste niveau siden sommeren sidste år. Det skriver avisen The Financial Times onsdag.

Samtidig bringer russerne både helikoptere og kampfly i stilling, så de også kan sættes ind i offensiven, skriver avisen.

- Vi har brug for kampfly og raketter, lyder nødråbet fra kommandøren 'Kurt', der lige nu kæmper en indædt forsvarskamp ved frontlinjen i Østukraine

Offensiven har været ventet længe. Og den vil få afgørende betydning, siger Josep Borrell.

- Krigen vil blive afgjort i foråret og sommeren. Hvis der skal være varig fred i Europa, skal Ukraine vinde krigen.

- EU har allerede gjort meget for at støtte Ukraine. Men jeg mener ikke, at det har været nok. Vi skal gøre mere, end vi har gjort hidtil, siger udenrigschefen.