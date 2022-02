Derfor er Bornholm så vigtig

Det skabte vrede i Rusland, da Danmark annoncerede et kommende militært samarbejde med USA.

Den danske forsvarsminister, Morten Bødskov (S), ville således ikke afvise, at der kan blive tale om amerikansk tilstedeværelse af soldater og udstyr på Bornholm.

En udmelding som fik den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, til at true med 'komplikationer' for det dansk-russiske forhold.

Bornholm er strategisk vigtig

Men der er også gode grunde til, hvorfor Rusland helst ikke ser amerikanske soldater og udstyr på Bornholm.

Det fortæller Niels Bo Poulsen, institutchef ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet.

- Bornholm ligger meget tæt på Kaliningrad, der fungerer som en forpost for Rusland. Kaliningrad har en stor flådehavn samt en række andre militære anlæg. Hvis man forestiller sig, at Danmark og USA installerer militært udstyr på Bornholm, så vil de installationer være mindre end 400km fra Rusland - hvilket de selvfølgelig ikke kan acceptere, siger Niels Bo Poulsen.

Ruslands interesse i Bornholm kan dog også fungere den anden vej.

- Hvis Rusland er interesseret i at erobre de baltiske lande tilbage, så vil en overtagelse af øer som Bornholm og Gotland give dem en fremskudt militær forsvarsposition, siger Niels Bo Poulsen.

Konsekvenser for tropper på Bornholm

Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Babin, truer med alvorlige komplikationer, hvis amerikanske tropper og udstyr ankommer på Bornholm.

Men han kom ikke med konkrete eksempler på, hvad de komplikationer kan medføre.

Niels Bo Poulsen vurderer, at det vil føre til øgede provokationer fra Ruslands side.

- Konsekvenserne af amerikanske tropper på Bornholm kan føre til mere truende adfærd fra Rusland. Det kan indebære øget militær aktivitet såsom flere overflyvninger og besejlinger tæt på danske grænser. Desuden kan det føre til flere simulerede angreb på Danmark, chikane af danske virksomheder samt mindre adgang for danske politikere og diplomater til Rusland, siger Niels Bo Poulsen.

- Selvom Bornholm er en vigtig brik, så tror jeg, at udmeldingerne er rutinemæssige, og det er et udtryk for, at det er noget de skal sige, siger Niels Bo Poulsen.