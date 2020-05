Derfor er dansk storbys gågade delt i to

I Aalborg er der natten til søndag sat skilte op, der viser, i hvilken retning borgerne bør gå. Samtidig har man delt gågaden op med en gule stribe langs midten ad gaden.

På den måde vil man sikre sig, at borgerne holder sig i højre side, når de går.

Det skriver Nordjyske.

- Det sker for at hjælpe folk med at holde afstand, forklarer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til mediet.

Borgmesteren mener, at striben og skiltene kan være med til, at man undgår, at smittetrykket stiger, selvom borgerne bevæger sig på gågaden.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra borgmesteren søndag. Vi ville ellers godt have spurgt ham, om borgerne i Aalborg generelt er dårlige til at holde afstand, siden man finder opdelingen nødvendig.

Ekstra Bladets mand i Aalborg fortæller søndag, at folk generelt er gode til at overholde opdelingen og gå i højre side, selvom der var nogle få, der ikke lod sig styre af den nye vejledning.

De gule striber er godkendt af Nordjyllands Politi, der samarbejder med kommunen om initiativer, der skal hjælpe folk til at overholde retningslinjerne i forbindelse med coronasituationen.