Derfor er de så dyre

Et par sjældne sko fra Apple er blevet sat til salg for flere hundredetusinde kroner

Tænk på de dyreste sko, du nogensinde har købt.

Og så gang det måske med 100.

For er du en gigantisk Apple-fan, bruger størrelse 41 og har knap og nap cirka 330.000 kroner, som du mener skal bruges på sko, så kan du blive indehaver af et af de mere sjældne samleobjekter fra Apple til dato - et par relativt normale gummisko.

Det skriver BBC

Men hvorfor er skoen prissat til et så tårnhøjt beløb på trods af, at den ikke ligner noget særligt, udover at bære Apples gamle logo af et farvet æble?

Ifølge mediet blev kridhvide gummisko skræddersyet for medarbejdere hos tech-giganten i løbet af 1990'erne og har aldrig været tilgængelig for offentligheden nogensinde, udover på en enkelt konference, hvor de blev givet væk i en giveaway.

Skoen er dog langt fra det dyreste samlerobjekt Apple-fans har kastet penge efter.

For det er ikke mange dage siden, at en 4GB iPhone i ubrudt emballage blev solgt for ikke mindre end 1,28 millioner danske kroner ifølge BBC.