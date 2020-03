Derfor er der ingen tal for raskmeldte coronapatienter

Det er stadig ikke muligt for de danske myndigheder at fortælle, hvor mange smittede coronapatienter der er blevet raskmeldte

Dag for dag vokser tallet for coronasmittede danskere.

Men noget mangler.

Det er endnu ikke lykkedes de danske sundhedsmyndigheder at komme med tal på, hvor mange smittede der efterfølgende er blevet raske.

'Der arbejdes på et system, der gør det muligt at oplyse, men det er ikke så enkelt, som det kan lyde, blandt andet fordi mange COVID-19 patienter også har andre sygdomme, hvilket kan give et uklart billede af hvornår personer er raske,' oplyser Statens Serum Institut.

Der er dog flere andre lande, der jævnligt offentliggør tallene, og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen fortalte også på et pressemøde for ti dage siden, at tallene var på vej.

Men de er altså stadig ikke klar.

Ekstra Bladet har spurgt Statens Serum Institut, hvornår det forventer, at tallene første gang bliver offentliggjort, men det har instituttet ikke svaret på.

Søndag sagde afdelingschef Thyra Grove Krause fra Statens Serum Institut til TV 2, at det kunne blive virkelig ressourcetungt at opgøre den slags tal baseret på hver enkelt patient.

- I andre lande skal sundhedspersoner typisk anmelde hvert enkelt tilfælde via telefon, en formular eller elektronisk meldeblanket. De skal så senere opdatere informationen omkring raskmelding, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut:

- Det kan blive virkelig ressourcetungt, når der er mange tilfælde, og ofte vil informationen om raskmelding halte efter. Derfor har vi fravalgt det i Danmark.

Det system, der arbejdes på i Danmark, er en algoritme, der uden at sundhedsmyndighederne skal kommunikere med patienterne, kan udregne antallet af raskmeldte baseret på deres udskrivelsesdato.

Men det er altså stadig ikke muligt at få oplyst, hvornår de tal er klar.