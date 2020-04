Derfor er dit hjem fuld af støv under coronakrisen

Hvis du oplever, at der er en del mere støvet i dit hjem, end der plejer at være, er du nok ikke den eneste.

Vores ændrede levevis under coronakrisen gør, at vi opholder os mere og flere i hjemmet ad gangen, end vi plejer.

Og dét støver.

Det forklarer Vivi Schlünssen, der er professor i Arbejds- og Miljømedicinsk Epidemiologi ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Hun har blandt andet forsket i organisk støv. Støv er en blanding af for eksempel hud og hår fra os selv, hår fra vores kæledyr samt partikler fra for eksempel mados og cigaretter.

- Noget af det, der støver allermest i hjemmet, er faktisk én selv. Mange kender nok det der med, at hvis man gør rent, inden man tager på ferie i 14 dage, så er der slet ikke støvet, når man kommer hjem. Det er fordi støv typisk kommer fra ens eget hud og hår, fortæller Vivi Schlünssen til Ekstra Bladet.

En anden forklaring er også, at man kommer til at hvirvle 'gammelt' støv op, når man bevæger sig mere rundt i huset, end man plejer at gøre, uddyber hun. Derudover tager man også nyt støv med sig ind, når man for eksempel går en tur.

- Jo flere, man er i en familie, jo mere er de her ting i spil, siger Vivi Schlünssen.

- Men er det farligt for os, at det støver mere?

- I al almindelighed er det ikke farligt. Hvis man er allergiker, kan det være irriterende, og for langt de fleste mennesker er det rarest, at der ikke er støvet og fugtigt i huset.

Patientforeningen Astma- og Allergi Danmark anbefaler, at man lufter ud i fem-ti minutter med gennemtræk tre gange dagligt for at undgå, at der bliver støvet.

Som et led i at bekæmpe coronasmitten anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man gør ekstra hyppigt og grundigt rent med 'almindelige metoder og rengøringsmidler'.