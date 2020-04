Derfor er dødstallet i Belgien så højt

Belgien er med over 5000 coronarelaterede dødsfald det land, der har registreret flest døde per indbygger i Europa. Testkapacitet og registrering af dødsfald kan være en del af forklaringen

Belgien har omkring 11,5 millioner indbyggere og seneste tal viser, at landet har registreret 5163 dødsfald relateret til coronasmitte. Det svarer til et dødstal på 449 per en million indbyggere.

Sammenligner man med Italien og Spanien, der er de europæiske lande, som oftest omtales i medierne, så er samme tal henholdsvis 367 og 413.

Ifølge lægen Emmanuel André fra Belgien, så er det ikke retvisende at sammenligne Belgien med andre lande, da dødstallet i høj grad hænger sammen med testkapaciteten på hospitaler og den måde, dødsfald registreres på i de forskellige lande.

- Der kan også være en underrapporteringseffekt, sagde han på et pressemøde og tilføjede:

- Det er ikke den kontekst, vi er i her i Belgien, fordi testningen er bredt tilgængelig, især på hospitaler.

Antal døde per 1.000.000 indbygger i udvalgte lande Belgien 449 Spanien 413 Italien 367 Frankrig 268 Sverige 131 USA 101 Danmark 55 Tyskland 49 Kina 2 Vis mere Luk

Han forklarer, at de belgiske myndigheder rapporterer alle dødsfald meget transparent. De inkluderer for eksempel dødsfald, hvor personer er mistænkt for covid-19, men ikke er blevet bekræftet, i statistikkerne.

Samtidig bliver personer, der dør på plejehjem også indkluderet. Noget man for eksempel ikke gør i Danmark og Storbritannien.

Mange døde på plejehjem

Lige netop dødsfald på plejehjem udgør en stor del af Belgiens coronarelaterede dødsfald.

Ifølge avisen The Brussels Times, udgør de næsten halvdelen af de registrerede dødsfald i Belgien.

Derfor mener Emmanuel André heller ikke, at man kan sammenligne Belgiens høje dødsfald med andre lande.

- Vi tror, at den bedste måde at sammenligne på, er ved at tage antallet af personer, der er døde på hospitaler, hvilket er 1840 i Belgien, siger han på pressemødet.

Som mange andre europæiske lande har Belgien indført restriktioner for at stoppe spredningen af coronavirus.

Store forsamlinger forbyder og siden 13. marts har skoler, barer og restauranter været lukket.

Onsdag blev nedlukningen forlænget indtil 3. maj og det vil ikke være tilladt med store forsamlinger indtil 31. august.