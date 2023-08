Derfor er rumrejse udskudt

Fredag rejser Andreas Mogensen ud i rummet for anden gang. Denne gang skal han bo på Den Internationale Rumstation i et halvt år, mens hans hustru og tre børn venter nede på landjorden. Ekstra Bladet besøgte Mogensen og spurgte ind til turen

Andreas Mogensens rumeventyr er blevet udskudt på grund af tekniske detaljer, som skal gennemgås inden afgang.

Det siger den danske astronaut til DR.

Han understreger dog, at det ikke er noget alvorligt.

46-årige Andreas Mogensen skulle fredag have sat kurs mod Den Internationale Rumstation (ISS). Men tidligt fredag morgen dansk tid nogle timer inden afgang udskød Nasa opsendelsen til lørdag.

Nasa skriver, at missionens ledelse mødtes torsdag for at diskutere den endelige klargørelse for fredagens opsendelse.

Sikkerhed fremfor alt andet

Efter en ekstra gennemgang af data besluttede holdet at udskyde opsendelsen for at få mere tid til at sikkerhedskontrollere det system, der skal sørge for ren luft i rumfartøjet på turen.

Blandt andet skal det såkaldte ECLSS-system gennem et ekstra tjek. Det er det system, som forsyner ISS og holdet med ren luft og vand på turen.

'Sikkerhed er fortsat holdets første prioritet,' skriver Nasa i meddelelsen om udskydelsen.

Nasa skriver, at vejrforholdene for lørdagens opsendelse ser favorable ud. Med 95 procents chance vil vejret være til, at opsendelsen kan ske til den nye tid.

Nasa vil forsøge at opsende den danske astronaut og hans tre astronautkolleger lørdag 26. august klokken 03.27 amerikansk tid. Det er klokken 09.27 dansk tid.

Rummissionen har fået navnet Huginn. Ifølge planen skal Mogensen være på ISS i seks måneder.

Skal udføre forsøg for forskere og virksomheder

Under det seks måneder lange ophold på ISS skal Andreas Mogensen udføre ti forsøg for forskere og virksomheder. Formålet er at få mere viden om trivsel og søvn i rummet.

Han skal desuden forsøge at tre-d-printe metal i vægtløshed. Formålet med det er, at man hurtigt skal kunne fremstille møtrikker og andet, når man er i rummet.

Når opsendelsen sker, vil det være anden gang, at Andreas Mogensen er i rummet. I 2015 blev han den første dansker i rummet, da han var på et otte dage langt ophold på ISS.