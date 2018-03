Derfor er Sverige så vigtig for forholdet mellem Trump og Kim Jong-un

Nordkoreas udenrigsminister er lige nu i Sverige og har haft et møde med den svenske udenrigsminister. En ekspert peger på, at temaet for mødet har været det forestående historiske møde mellem Nordkorea og USA

Udenrigsministrene fra henholdsvis Sverige og Nordkorea har holdt møde i Stockholm, og der er én ting, de især har snakket om. Nemlig det planlagte møde mellem Donald Trump og Kim Jong-un.

Og det faktum at Sveriges Margot Wallström og Nordkoreas Ri Yong-ho træffer hinanden lige nu, er også et tegn på, at det historiske møde mellem USA og Nordkorea rent faktisk bliver til noget.

- Det er et tegn på, at man arbejder konkret og seriøst på, at mødet mellem Trump og Kim Jong-un bliver til noget, siger Geir Helgesen, der er seniorforsker og Korea-ekspert.

For en uge siden kom det ud, at USAs præsident, Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un planlægger et møde. Det sker efter mange års konflikter, trusler og hård retorik mellem de to lande.

Topmøde i Sverige

Der er blevet spekuleret i, om Sverige kan blive mødested for Trump og Kim Jong-un. Det er heller ikke usandsynligt, ifølge Geir Helgesen.

- Det ville give mening, og det kunne godt ende med, at det kan blive i Sverige, siger han.

Han mener dog, at der er en anden destination, der er mere sandsynlig.

- Jeg tror, at der er størst chance for, at mødet kommer til at foregå på grænsen mellem Nord- og Sydkorea.

Mægleren

Eksperten er heller ikke i tvivl om, at hovedtemaet var det forestående møde mellem USA og Nordkorea, der efter planen skal foregå i maj.

- De snakker om formen på mødet, hvilke ting de skal snakke om, og hvilke ting de bestemt ikke skal snakke om, siger han.

Sverige kan ifølge Geir Helgsen fungere som en slags mægler mellem de to lande.

- De kan drøfte, om man skal snakke om atomvåben og missiler eller diplomatiske relationer. Det er i høj grad et spørgsmål om at finde ud af, hvilken rækkefølge man skal snakke om tingene. Der er nogle ting, der stadig er for kontroversielle at snakke om. Hvis de tager de ting op, kommer der et sammenbrud med det samme.

Alt kan ske

Grunden til, at det lige er den svenske udenrigsminister, der har mødtes med den nordkoreanske er, ifølge Geir Helgesen, at Sverige altid har været et neutralt land, der har erfaring med at mægle i konfliktsituationer.

Selvom mødet tegner godt for et fremtidigt møde mellem Nordkorea og USA, mener Geir Helgesen, at alt stadig kan nå at ske,

- Alt kan stadig gå galt, og Trump kan jo skifte mening fra den ene dag til den anden, siger han.