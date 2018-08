Derfor fik 22-årig mand skåret halvdelen af sin næse af

En kun 22-årig tattoo-kunstner fra Colombia, der går under kunstnernavnet Kalaca Skull, er gået til ekstremer for at komme til at ligne et skelet. Han har fået skåret halvdelen af sin næse af og har også fået skåret sine ører af. Og endelig har han fået tatoveret sine øjne sorte.

Kalaca Skull, der i virkeligheden hedder Eric Yeiner Hincapie Ramirez, har fået foretaget de ekstreme indgreb på sin egen krop i løbet af de seneste to år.

Kalaca Skull har også lagt et hav af billeder af sig selv ud på sin Instagram-profil, hvor man kan se, hvor langt han er gået for at komme til at ligne et skelet.

Den 22-årige tattoo-kunstner siger, at han har været fascineret af skeletter, siden han var et barn. Men han begyndte først for alvor at lave sine ekstreme krops-modifikationer i forsøget på at ligne et skelet efter sin mors død. Hans mor var nemlig ikke særlig begejstret for hendes søns store interesse for at ændre sin krop hele tiden.

Udover de ekstreme kropsændringer, der allerede er nævnt, har Kalaca Skull også fået kløvet sin tunge i to dele, hvorefter den blev tatoveret i en blå/grå nuance.

Kalaca Skull var den første person i det sydamerikanske land Colombia, der frivilligt har fået skåret halvdelen af næsen og ørerne af. Det gav ham masser af opmærksomhed i medierne i hele Sydamerika. Men den unge mand blev også udsat for voldsom kritik.

På billedet herunder sidder Kalaca Skull og læser en avis, der har lavet en artikel om ham.

Kalaca Skull har over for mediet Rio Noticias i Colombia forklaret, hvorfor han ønsker at ligne et skelet.

- Det er et look, som vi allesammen deler lige nede under vores hud og i døden, fortæller Kalaca Skull og tilføjer:

- Krops-modifikationer er en personlig beslutning. Og det er ikke noget, som man skal være fordømmende overfor. Det svarer til at fordømme en kvinde for, at hun har fået lavet større bryster eller numse.

Kalaca Skull afslører i øvrigt, at han har planlagt yderligere operationer i sine bestræbelser efter at komme til at ligne et levende skelet.

