Derfor flyttede kragen Åse ind i hønsehuset

I Danmark har vi H.C. Andersens berømte eventyr 'Den grimme ælling', der fortæller historien om den lille ælling, der blev til en svane. Men i Sverige har de deres helt egen virkelige historie om en lille krage, der flyttede ind i et hønsehus, og som nu tilsyneladende selv tror, at den er en høne.

I maj måned flyttede en krage nemlig ind i et hønsehus i byen Ronehamn på det sydøstlige Gotland i Sverige. Det fortæller Tina-Marie Qwiberg til den svenske avis Aftonbladet

Ensom krage-unge på vejen

Tina-Marie Qwiberg var i maj måned på vej til sit eget pensionat og restauranten 'Gula Hönan', da hun pludselig fik øje på en lille lådden krabat på vejen. Det viste sig at være en lille krage-unge, der var helt alene i verden.

Tina-Marie begyndte at lede efter en krage-rede i nærheden - dog uden held. Derfor besluttede hun sig for at tage den lille krage-unge med til sit pensionat.

- Jeg tænkte, at den lille fugl ikke ville overleve, hvis jeg efterlod den på vejen. Og da jeg kom frem til pensionatet tænkte jeg på en gammel historie fra barndommen om nogle, der havde en krage boende sammen med hønsene, fortæller Tina-Marie til Aftonbladet.

Heldigvis er der også på pensionat 'Gula Hönan' et lille hønsehus. Og her fik den lille krage-unge lov til at bo sammen med alle de andre høns. Krage-ungen fik øvrigt hurtigt navnet Åse. De nye hønse-venner fik hurtigt den lille Åse til at trives. Og efter et stykke tid begyndte Åse selv at tro, at den var en høne. Det mener Tina-Marie i hvert fald.

- Åse kendte jo ikke til nogen andet. Hun følte mere fællesskab med hønsene end med de krager, som fløj forbi. Hun var bange for de andre krager, fortæller Tina-Marie.

Kragen fløj ind i hønsehuset

En af de svenskere, som fik chancen for at se Åse i hønsehuset er Anita Englund, der på et tidspunkt besøgte pensionatet og tog det ovenstående fantastiske billede af kragen Åse sammen med de andre høns. Til Ekstra Bladet fortæller Anita Englund følgende:

- På pensionatet, hvor jeg boede på Gotland, var der både høns, som gik i det fri, samt et lille hønsehus. Da jeg så, at en krage fløj ind i hønsehuset, var min første tanke naturligvis at jage den væk, fordi jeg troede, at den var ude efter hønsenes æg. Et eller andet sagde mig dog, at jeg skulle lade være. Og det var heldigt, fortæller Anita Englund, der efterfølgende fik det fantastiske billede af kragen Åse, der hygger sig med sine hønse-venner.

.