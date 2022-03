Derfor flyver droner over dansk by

Tre relativt store droner flyver frem til klokken tre i nat rundt over Esbjerg.

Det sker for at inspicere fjernvarmenettet i byen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet har valgt at informere om inspektionen for forhåbentligt at slippe for et utal af opkald fra nysgerrige eller bekymrede borgere, fortæller politiets vagtchef, Ole Aamann.

- Vi får altid rigtig mange henvendelser, når det her sker, så det er sådan set mest for vores egen skyld, at vi melder det ud, siger Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Dronerne skal tjekke efter utætheder på fjernvarmerør. De bliver som regel sendt i luften, når man har en begrundet mistanke om en utæthed.

- Jeg går ud fra, at der er et spild et eller andet sted, som man forsøger at lokalisere, siger vagtchefen.

Politiet oplyser, at det er nogle 'halvstore' droner, der flyver rundt over byens centrum, og derfor går det aldrig ubemærket hen, når det sker.

En enkelt drone vil også flyve over Alslev frem til klokken tre i nat.