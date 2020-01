Derfor giver Burger King gratis burgere til beboerne i Bronx

Joaquin Phoenix' rolle som The Joker i filmen 'Joker' har fået store flokke af turister til at valfarte til New York-bydelen Bronx

Bydelen Bronx i New York må stadig finde sig i store flokke af biografgængere, der som 'filmturister' opsøger den berømte trappe fra filmen 'Joker', hvor Hollywood-stjernen Joaquin Phoenix i en scene danser ned af trapperne i rollen som 'The Joker'. Turisterne går fuldstændig selfie-amok på den berømte trappe og tager ofte selfies iført klovne-dragter, mens de danser ned af trapperne.

Stedet er blevet så berømt, at det har fået sit helt eget Instagram tag, nemlig #jokerstairs.

Men for alle de beboere i Bronx, der dagligt forsøger at undgå de mange film-fanatikere, eller som helt har valgt at blive væk fra området, har Burger King nu som kompensation for besværlighederne valgt at donere en gratis burger til alle, der bor i området. Tilbuddet, der er forbundet med filmens udgivelse på DVD gælder ind til den 12. januar.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og New York Post.

Artiklen fortsætter under billedet.

Joaquin Phoenix ses her i den berømte scene fra filmen 'Joker', hvor han danser ned af trapperne i bydelen Bronx. (Foto: AP/Warner Bros. Pictures)

Flere beboere fra bydelen Bronx er gået ud på de sociale medier, hvor de har bedt de fanatiske fans om at blive væk fra deres kvarter.

Allerede i oktober måned skrev mediet Gothamist, at der rundt omkring i området på vægge og på lygtepæle var sat plakater op, hvor der stod følgende:

'Det er respektløst at behandle vores bydel og vores beboere som en foto-mulighed'.

Lora Dorgan er en af de mange fans, der har brugt trappen til en selfie. Hun skrev kort og godt på sit opslag på Instagram: Joker Stairs.

Bia Augusta gik hele linen ud og optrådte i klovne-kostume på trapperne i forbindelse med sin selfie. Hun skrev følgende:

'Nu skal i være glade. Halloween er på vej mine venner'.