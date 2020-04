Derfor har de så få døde i Tyskland

Tyskland er det land i verden, der har registreret fjerdeflest antal smittede med coronavirus.

Men med 1444 døde ligger dødsraten kun på 1,5 procent. Men hvad er det, de gør anderledes hos naboerne mod syd?

New York Times har talt med flere forskellige tyske eksperter, der peger på fire årsager. høj testkapacitet, udbrud blandt unge, et stærk sundhedssystem og en velsmurt opsporingsmaskine.

- Der har været tale om en tysk anormalitet. Hvad gør I anderledes? Hvorfor er jeres dødsrate så lav, spørger de mig, siger Hendrik Streeck fra universitetshospitalet i Bonn.

Udbrud blandt unge og raske

Det første handler om simpel matematik. Jo flere tests, jo flere registrerede smittede, og på den måde bliver dødsraten også lavere.

Tyskland har foreløbig testet knap en million mennesker for coronavirus. Det er kun overgået af USA, der har testet 1,7 millioner.

Nummer to punkt handler om udbruddets karakter. Ifølge professor og virolog Hans-Georg Kräusslich på universitetshospitalet i Heidelberg startede spredningen blandt skiturister i Italien og Østrig, og her er der i sagens natur tale om relativt unge og raske mennesker.

Selvom tyskerne har samme restriktioner og forbud mod at forsamles, var der alligevel mange mennesker samlet på Heerstrasse i Bonn, hvor turister normalt flokkes til for at se træerne blomstre. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Derudover er det tyske sundhedsvæsen bomstærkt. Præcis ligesom i Danmark.

Opsporing

Men på et punkt skiller vi os alligevel ud. Opsporing.

Tyskerne er meget konsekvente, hvad angår opsporing af smittekæde. Eksempelvis i forbindelse med et af de første coronatilfælde i landet.

Her blev en 22-årig mand uden symptomer bedt af sin arbejdsgiver om at få taget en coronatest. Manden havde været til karneval, hvor det var kommet frem, at flere deltagere var smittet. Testen var positiv, og det fik skolen til at reagere. Uden at tøve.

Skolen blev lukket, 235 mennesker blev testet, og børnene blev sendt hjem og bedt om at blive indenfor i to uger sammen med deres familier.

