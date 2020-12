Derfor har du fået penge tilbage fra DR Licens

En nedsættelse af licensbetalingen betyder, at mange kan have fået penge tilbage fredag

For de fleste betyder teksten 'DR Licens' på kontoudtoget, at der står færre penge på kontoen, efter at teksten har optrådt.

Men fredag kan det for en sjælden gangs skyld forholde sig omvendt.

Mange danskere har nemlig fredag oplevet, at der i stedet fulgte ekstra penge ind på kontoen sammen med licens-teksten.

Ekstra Bladet har fået henvendelser fra flere, som har fået beløb omkring 200 kroner ind på kontoen fra DR Licens.

Penge til overs

DR bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er kommet penge retur fra licensopkrævningen og oplyser, at det skyldes, at beløbet blev sat ned i november.

Flere har dog betalt licensen forud for en halvårlig periode eksempelvis i september, og da den nye pris gælder fra 1. januar 2021, har de pågældende licensbetalere betalt for meget for januar og februar, da opkrævningen i september var efter den gamle takst - og derfor får de nu det overskydende beløb tilbage.

Licensbetalingen var i 2018 på 2527 kroner om året, men den blev siden sat ned til 1927 kroner i 2019. I 2020 blev den sat ned til 1353, mens der i 2021 bliver skåret yderligere 734 kroner af betalingen, så den årlige pris i 2021 bliver 619 kroner.

Den trinvise nedtrapning af prisen er et led i, at licensen fra 2022 bliver opkrævet via skatten, hvorfor det derfra altså er slut med at have licensen som en separat post på kontoudtoget.