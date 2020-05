Derfor har du fri i morgen

Du kan takke kirken for, at du sandsynligvis har fri mandag. Det er nemlig 2. pinsedag, som er en helligdag.

Mange forbinder pinsen med et ordentlig gilde lørdag aften og mulighed for at se pinsesolen danse søndag morgen. Men i kirkelig forstand er der ganske anderledes boller på suppen. For det er her 50 dage efter påsken, at Helligånden kommer og træder i karakter.

– Pinsedag er en af vores kirkes mest hellige dage, og det handler om Helligånden. Overordnet set er kronologien, at Jesus genopstår påskedag. Kristi Himmelfartdag stiger han til himmels og har i mellemtiden ladet sine disciple forstå, at de skal gå ud i verden og udbrede det kristne budskab. Men de er usikre på, hvordan de skal kunne gøre det, så pinsedag sender han Helligånden ned for at vejlede dem, give dem mod og gøre dem i stand til at gå ud og udbrede ordet, forklarer Pless.

Han understreger, at Helligånden simpelthen giver dem troen på, at de kan lykkes med opgaven, idet den som Guds ånd er kom til verden for at skabe tro, håb og fællesskab blandt mennesker.

Mange sprog

– Disciplene er forsamlet til et måltid. De sidder og hænger lidt med hovedet og er rådvilde, indtil Helligånden bringer dem pinsebudskabet, og pludselig kan de tale en masse forskellige sprog, hvilket gør det lidt nemmere, når de skal ud i alle verdenshjørner og udbrede det kristne budskab, tilføjer Pless.

På den måde kan man sige, at den kristne kirke fødes den dag, fordi det er her disciplene lærer, hvordan de skal udbrede og forkynde.

En uge efter pinsedag begynder trinitatis-tiden, og den varer hen over sommer og efterår til sidste søndag før advent.

Trinitatis betyder treenighed på latin, og på trinitatis søndag markeres enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.

Oprindelig jødisk

I Danmark forbinder mange højtiden med N.F.S. Grundtvigs pinsesalmer. Især i salmen ’I al sin glans nu stråler solen’, hvor Helligåndens komme sammenlignes med sommerens komme i den danske natur.

Oprindelig var pinsen en jødisk fest, der markerer den jødiske påskes afslutning, og minder om den pagt Moses indgik på Sinaibjerget, hvor han fik lovens tavler. Den jødiske pinsefest er samtidig en høstfest, som blev fejret med valfart til Jerusalem. Derfor var der altid jøder fra mange folkeslag i Jerusalem til pinse. Kirken har overtaget festen, og givet den sit eget indhold på grund af Helligåndens ankomst.