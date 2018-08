Derfor har du ikke fået løn endnu

Fredag morgen er rigtig mange danskere vågnet op med væsentligt mindre på kontoen, end de havde forventet.

Og Ekstra Bladet har modtaget et hav af henvendelser fra læsere, der fortæller, at de ikke har modtaget løn. Et problem der har ramt, uanset hvilken bank, folk er tilknyttet.

Problemet viser sig dog at ligge hos Nationalbanken.

Således beretter Finans Danmark i en pressemeddelelse, at 'der har været forsinkelser i clearingen fra Nationalbanken'.

Finans Danmark beretter dog, at der kun er tale om en forsinkelse, og at alle udbetalinger nu er afviklet, således at de vil blive tilgængelige på danskernes konti i løbet af morgnen. Det sker i takt med at datacentralerne og pengeinstitutterne får bogført betalingerne.

Danske Bank, der er en af de berørte banker, bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er forsinkelserne hos Nationalbanken, der er årsag til problemerne.