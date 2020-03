Derfor har han malet kridhvid corona-maske på sit ansigt

Mens Italien er hårdt ramt af coronavirus og hele Italien stort set er lukket ned, har den 22-årige Emanuelle Petrini fra Viareggio i Italien malet en corona-maske i sit ansigt, der er gået viralt.

Den unge italiener har samtidigt benyttet sit make-up-talent til at sende et vigtigt budskab.

Det skriver det britiske medie Metro, der har talt med den unge italiener.

Emanuele Petrini har også lagt et opslag ud på sin Instagram, hvor han blandt andet skriver følgende:

'Coronavirus betyder ikke, at man har lov til at være racistisk mod folk fra asien. Stop med at sprede jeres had ved at bruge undskyldninger. Det er gammeldags og kedeligt.'

Til det britiske medie Metro fortæller Emanuelle:

- Jeg har for nylig set italienere være meget ubehøvlede og grove overfor kinesere på grund af coronavirus. Jeg har set ignorante italienere råbe forfærdelig ord mod kinesere og f.eks. råbe, at det er deres fejl, og at de burde rejse tilbage til deres eget land, fortæller Emanuelle og tilføjer:

- Hold nu op med at give kineserne skylden. Det er dumt. Der er folk, der hele tiden dør.

Emanuelle håber selv, at hans hvide corona-maske-opslag vil medvirke til at standse fordommene og racismen lige så hurtigt som virusen spreder sig.

- Jeg håber, at folk vil forstå, at vi alle er de samme, og coronavirus er ikke det kinesiske folks skyld. Det kunne være sket hvor som helst. Jeg vil meget gerne se mindre frygt og mere arbejde på at skabe en kur mod sygdommen. Alle nationer skal arbejde sammen. Stop med at sprede had. Begynd på hjælpe hinanden i stedet for.