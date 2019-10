Derfor har hun skjult kamera mellem brysterne

Den 29-årige Whitney Zelig fra New York installerede et skjult kamera i den anden øverste knap i sin sorte, nedringede top, før hun tog sig en vandretur rundt i den amerikanske storby. Toppen var så nedringet, at Whitney Zelig fik masser af interesserede blikke, der pegede direkte mod hendes kavalergang samt hendes bryster.

Whitney fik også interesserede blikke fra masser af kvinder samt en enkelt hund.

Som en interessant vigtigt detalje kan det nævnes, at interessen for Whitneys bryster faktisk var hele meningen med videoen. Den 29-årige kvinde forsøger nemlig på humoristisk vis at skabe opmærksomhed omkring brystkræft og understrege vigtigheden af, at kvinder faktisk kan afsløre knuder i brysterne ved at undersøge sig selv. Hvis man på et tidligt stadie opdager en kræftknude i sit bryst, er der nemlig meget større chance for helbredelse.

Whitney har lavet den oplysende morsomme video sammen med sin bror Chris Zelig. Deres mor har i øvrigt overlevet brystkræft.

Whitney Zelig har også lagt et opslag ud på sin Instagram-side 'Hidden cam for Breast Cancer Awareness', hvor hun promoverer sin video: