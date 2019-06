Derfor har vi brug for Kirsten Birgit

Er det satire, bare fordi det er Kirsten Birgit, der siger det, spurgte jeg forleden en kollega.

Ja, for Kirsten Birgit er en satirisk figur, svarede han.

Vi talte om 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv, som atter er kommet i søgelyset. Denne gang fordi tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Alexander Grandt bliver udråbt som Henrik Sass Larsens elsker i det satiriske program.

Grandt selv synes ikke, det er sjovt. Han har fortalt til Berlingske, at han blev både vred og ked af det, da bekendte og kolleger ringede ham op efter programmet og spurgte, om historien har noget på sig.

’Det betyder jo, at der formentlig er nogen derude, som ikke spørger mig, men som bare går rundt og tror, at det, de har hørt, er sandt,’ sagde han til avisen.

Det tror jeg, han har ret i. For nylig sagde en yngre bekendt til mig halvt i sjov, halvt i alvor, at han lige for tiden fik alle sine nyheder fra Kirsten Birgit. Han ved naturligvis godt, at 'Den Korte Radioavis' er satire, men omvendt bygger satiren på aktuelle begivenheder, og hvis man nu er lidt ude af sync med dem, så kan det jo godt være, at ’nyhederne’ fra Kirsten Birgit sætter sig på en anden måde. Jeg tænkte i hvert fald over bagefter, at min generation måske ikke skal være helt så skråsikre på, at det altid står lysende klart, hvad der er virkelighed, og hvad der er fiktion.

Mediebilledet er langt mere mudret nu end det, vi voksede op med, og det bidrager formodentlig til forvirringen hos nogle, når satiren optræder i skikkelse af et medie. Unge i dag fravælger ofte nyhedsudsendelser og vil hellere se eller høre satiriske programmer.

I USA bestyrede Jon Stewart i 17 år det satiriske nyhedsshow ’The Daily Show’. På et tidspunkt viste en undersøgelse i USA, at 44 procent af de adspurgte amerikanere så satireshowet som den bedste kilde til troværdige nyheder.

Radio24syvs direktør, Jørgen Ramskov, adresserer fænomenet i en kommentar til Berlingske:

’Hvis vi ikke kan lave satire, fordi nogen tror på det, der bliver sagt, er vi lost. Man havde den samme diskussion med det amerikanske satireprogram 'The Daily Show'. Der var også nogle, som sagde: Hvad nu, hvis nogen tror, at det er en rigtigt udsendelse? Hvad nu, hvis nogen tror, at Jon Stewart er en rigtig nyhedsvært? Til det har jeg kun at sige: Så må folk skærpe deres kritiske sans. Ellers betyder denne bekymring, at vi ikke længere kan lave satire (…) Vi deklarerer 'Den Korte Radioavis' meget tydeligt. Værten er ikke engang en Jon Stewart i jakkesæt. Det er en fiktiv kvinde, Kirsten Birgit,’ siger Jørgen Ramskov.

Og så er vi tilbage ved min snak med kollegaen. Er det satire, bare fordi det kommer fra en rablende satirisk person?

Det har Ramskov selv svaret klart på ved at lægge sig fladt ned og undskylde, at Alexander Grandt blev nævnt. Han er en ukendt person og har ikke noget at gøre i det indslag, for satire handler om hån, spe og spot rettet mod magthaverne, og Grandt er ikke en magthaver, medgiver Ramskov og markerer dermed en grænse for, hvad der er satire, og hvad der ikke er.

Det betyder heldigvis ikke, at vi skal lukke ned for satiren. Vi lukker heller ikke ned for journalistikken, fordi der bliver trådt over grænsen fra tid til anden.

Det vigtigste er at skille de to ting ad. Og det hjalp Kirsten Birgit os jo egentlig meget godt med at gøre i denne uges mediedebat.