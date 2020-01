Derfor holder de i hånd

Egentlig kunne det lige så godt have været en plakat fra 'Klovn'-universet. På den ene side står Anders Lund Madsen med uglet hår og snørebånd, der ikke er bundet. I hånden holder han Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, der står pudset' som var han en ny konfirmand.

Men selv om de to har optrådt på tv adskillige gange, er det ikke på lærredet, at mødet står denne gang. Nej, Anders Lund Madsen og Lars Løkke Rasmussen har nu fundet sammen i stemmernes moderne univers: i en podcast.

Sammen turnerer de rundt i Danmark, og til lytterne fortæller de anekdoter.

De to studerede en overgang jura sammen på Københavns Universitet. Eller som Lars Løkke Rasmussen formulerer i pressemeddelelsen:

'Lidt tilfældigt kom Anders og jeg i samme læsegruppe for mere end 35 år siden, og jeg faldt pladask for hans finurlighed og store viden om stort set alting, som jeg nød i mange frikvarterer og på mange kaffebar-besøg. Han var simpelthen godt selskab. Nu har livet formet sig sådan, at der bliver tid til en stribe 'frikvarterer' mere med Anders. Det glæder jeg mig ustyrligt til,' siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen, der er udsendt af Egmont, som står bag podcasten.

Lars Løkke Rasmussen er tidligere Venstre-statsminister for Danmark. Han sidder stadig i Folketinget, men siden han blev tvunget fra tronen som Venstre-formand, har han haft travlt med at arrangere arbejde væk fra tinge. Således har han oprettet nye selskaber, ligesom han sammen med sin kone, Sólrun, er trækplaster på ture til Færøerne.

Anders Lund Madsen har været bagsideskribent på Ekstra Bladet, og så har han gennem de senere år lavet forskellige radio- og tv-programmer.

Podcasten starter i dag.

