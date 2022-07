Derfor kan briterne dø i varmen i dag

Kamp mod solen: Det kommer med stor sandsynlighed til at koste menneskeliv, når London og dele af Storbritannien i dag bliver ramt af over 40 graders varme. Professor forklarer her, hvorfor varmen er farlig

Tykt blod, bevidstløshed og død.

Hedebølgen, der i dag rammer Storbritannien, kan få den værst tænkelige udgang. Ikke bare for svage mennesker i risikogrupper, men også for raske mennesker, frygter det britiske sundhedsagentur.

Derfor har myndighederne i London allerede hen over weekenden været i gang med forberedelserne til kampen mod solen. Der bliver delt vand og solcreme ud til hjemløse, mens vejene flere steder bliver drysset med sand og grus, så asfalten ikke smelter.

Ekstra Bladet har talt med professor Peter Bie ved Institut for Molekylær Medicin på SDU, der har forsket i væske og kroppen i 40 år. Han har en særlig opfordring til briterne: væske, skygge og mere væske.

Blodet bliver tykkere

Bie fortæller, at det farlige ved varmen er muligheden for overophedning, hvis væsken i kroppen forsvinder.

- Kroppen bruger sved til at holde sig nedkølet. Når vi sveder, fordamper sveden på kroppen, og det holder kropstemperaturen nede, fortæller han og nævner, at det også er derfor, man ser cykelryttere i Tour de France hælde vand udover sig selv.

Når man sveder, bruger kroppen væske fra alle dele af kroppen, fortæller Bie, og det går ud over hele kredsløbet, hvis man ikke drikker nok, samtidig med at man sveder.

- Væsken bliver dermed også taget fra dit blod, så det bliver tykkere og sværere at pumpe rundt. Din hjerne mangler også pludselig væske, og det kan medføre bevidstløshed.

Bliv i skyggen

Briterne står til at få 40 grader mandag og tirsdag med en luftfugtighed på 20-28 procent. Hvad kan briterne forvente?

- De kan forvente at skulle bruge deres sunde fornuft. De skal blive i skyggen og undgå fysisk arbejde. Fysisk arbejde hæver nemlig kropstemperaturen i sig selv.

Når myndighederne frygter dødsfald, er det, fordi man frygter, at briterne kan miste så meget væske, at det går ud over kredsløbet og hjertets pumpefunktion.

Slår rekord

Det er da også derfor, at meteorologerne fra det britiske Met Office for første gang nogensinde har slået rød alarm med varsel om livsfare. En såkaldt danger to life-warning.

Meteorologerne gætter på, at varmen kommer til at slå den hidtidige varmerekord i Storbritannien. Den blev sat i 2019, da man målte hele 38,7 i Cambridge Universitets botaniske have.

Sådan undgår du dehydrering

Derfor er det også vigtigt, at briterne de næste dage tænker sig om. For det første handler det naturligvis om at få en masse vand indenbords, fortæller Peter Bie.

- Man skal drikke en masse vand. Raske mennesker kan ikke få for meget vand, for man tisser det nemlig ud igen efter en halv time, fortæller han.

Har man problemer med at huske, hvornår man sidst har tisset, har man fået for lidt væske.

- Jeg plejer at sige, at man skal drikke så meget, at man kan huske, sidst man tissede. Og hvis du sidder sent på dagen og ikke lige har tisset siden formiddagen, så har du fået for lidt væske.

Derudover er det gode gamle trick med et vådt håndklæde om hovedet ikke nogen dum idé, fortæller Peter Bie.

- Det hjælper jo med at holde kropstemperaturen nede, hvis du er fugtig.

Ud over rigeligt med væske er skyggen også ens rigtig gode ven, mens fysisk arbejde helst skal undgås.

