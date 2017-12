Derfor kan din nytårsbrandert blive overraskende dyr

Rigtig mange danskere vågner op den 1. januar med hovedpine efter en aften og nat med rigeligt champagne og vin. Men for en del danskere er tømmermændene også økonomiske.

Nytårsaften er en af årets travleste for landets ambulancer og sygehuse. Sidste år kom således i alt 267 personer til behandling på landets skadestuer i nytårsdøgnene med fyrværkeriskader, og 1153 gange måtte ambulancer og lægebiler rykke ud til tilskadekomne danskere.

Ofte er der tale om unge mennesker, der er enten er kommet til skade eller har forvoldt skade på andre. Og det kan blive en rigtig dyr omgang.

Alene med regningen

En undersøgelse foretaget af YouGov for sammenligningsportalen Samlino.dk viser, at 32 procent af de 18-29-årige i Danmark ikke har en indboforsikring, mens det er hele 40 procent, der ikke har en ulykkesforsikring.

Dermed risikerer de at stå alene med regningen, hvis de eksempelvis får øjenskader eller mister en finger nytårsaften.

- Indbo- og ulykkesforsikring er ikke et sted, man bør spare. Det kan hurtigt blive rigtigt dyrt, hvis man enten selv kommer til skade eller kommer til at volde skade på andre eller andres ting, siger Kristian Pitzner-Jørgensen, administrerende direktør i Samlino.dk.

Men selv hvis du rent faktisk har en forsikring, kan du godt risikere, at du selv skal have den helt store pung frem.

Kan afvise krav

Er uheldet eller skaden sket efter en sammenblanding af fyrværkeri og alkohol, skal du være opmærksom på, at forsikringen kan afvise dit krav.

- Hvis du har drukket dig meget fuld, og du så kommer til skade i forbindelse med affyring af fyrværkeri, så vil forsikringsselskabet formentlig afvise dit krav med henvisning til grov uagtsomhed, siger Eilif Nørgaard, direktør i ABC Forsikring,.

Han understreger dog, at det vil være en vurderingssag fra gang til gang, men at man gør klogt i at tænke sig godt om, inden man begynder at sammenblande fyrværkeri og alkohol.

Den samme melding kommer fra Lise Agerley, kommunikationsdirektør i forsikringsselskabet Alka.

Mister retten

- Hvis du selv kommer til skade med fyrværkeri, er det som udgangspunkt din ulykkesforsikring, der dækker. Hvis det viser sig, at du var beruset, da ulykken skete, mister du retten til erstatning.

Det samme er tilfældet, hvis det er andre, det går ud over.

- Din ansvarsforsikring dækker som hovedregel, hvis andre kommer til skade, fordi du har affyret fyrværkeri. Men det skal være sket under uforsætlige omstændigheder, og du må ikke have været fuld, da skaden opstod. Får den anden person varige mén, kan det blive rigtig dyrt i erstatning, som du skal betale ud af egen lomme.

- Der er altså al mulig god grund til at tænke sig om en ekstra gang og tage dine, inden du tænder lunten, siger Lise Agerley.

Sådan dækker forsikringen nytårsaften Skader på person: Hvis du selv kommer til skade, eller du forvolder skade på andre med fyrværkeri, er det som udgangspunkt din ulykkesforsikring, der dækker. Hærværk på din bil: Har din bil været udsat for hærværk eller f.eks. nedfaldende fyrværkeri, så er det din kaskoforsikring, der skal dække. Brand og brandskader i hjemmet: Mindre skader efter eksempelvis en bordbombe vil være dækket af din indboforsikring. Men hvis en nedfalden raket skulle antænde en brand i huset, vil det være din brandforsikring, som er en del af husforsikringen, der dækker. En ødelagt postkasse efter hærvæk: Hvis nogen har sprængt din postkasse i luften, vil det være din husforsikring, der dækker. Men sørg for at anmeld det til politiet, ellers kan du ikke anmelde det til forsikringen.

Dyr aften for bilejere - sådan sikrer du dig

Pas på din bil nytårsaften. Det kan ofte være svært at finde synderen. Foto: Ilan Brender

Nedfaldne raketter, buler og hærværk.

Nytårsaften kan være dyr for bilejere. Men da det er meget sjældent, man kan bevise, hvem der står bag, ender du som ejer af bilen ofte med regningen, hvis ikke du har den rigtige forsikring.

Hvis du som bilejer kun har en ansvarsforsikring, må du nemlig selv punge ud for at udbedre skaderne. Forsikringen dækker kun skader på bilen, hvis du har en kaskoforsikring.

- Nytårsaften er kaotisk, og derfor kan det være særdeles svært at holde nogen til ansvar for skader på bilen. Derfor er det en rigtig god idé at gå dine forsikringer igennem inden, så du ved, om du eksempelvis har kasko- og friskadedækning, siger Kristian Pitzner-Jørgensen, administrerende direktør i sammenligningsportalen Samlino.dk.

Han opfordrer til, at du følger disse råd nytårsaften:

1. Parkér væk fra veje og andre trafikerede steder. Kør bilen i carport eller i en parkeringskælder natten over, hvis det er muligt.

2. Ved du, hvem der har forårsaget en skade på din bil, så sørg for at få dokumentation fra vedkommende.

3. Vurder en skades omfang, inden du anmelder den til forsikringen. Hvis skaden er af mindre karakter, kan det måske slet ikke betale sig på grund af selvrisiko og evt. bonustab.