Derfor kan du ikke komme igennem til SKAT

Mange danskere kan ikke komme igennem til SKATs telefoner og få svar på deres spørgsmål vedrørende årsopgørelsen. Det skyldes ifølge SKAT, at der er for mange, der ringer

Mere end 3,5 millioner gange er danskerne logget ind for at se, om de skal betale eller få penge tilbage i skat. Mange har tydeligvis også spørgsmål til årsopgørelsen - men for mange af dem, kan det være svært at få dem besvaret.

SKATs telefoner er nemlig rødglødende.

- Du har ringet til SKAT. Alle linjer er optagede. Prøv igen senere eller prøv skat.dk, hvor du finder svar på de mest stillede spørgsmål.

Sådan lyder beskeden, mange danskere har fået, når de ringer til SKAT.

Teleselskabets skyld

Grunden til at man bliver bedt om at prøve igen senere, er simpelthen, at der er så mange i kø, at SKATs teleudbyder ikke kan klare det.

- Når der er så lang ventetid på telefonsystemerne, kan vores teleselskab ikke håndtere alle de opkald, og så bliver man bare smidt ud af køen, siger Mike Leander Nielsen, pressemedarbejder hos SKAT.

Han kan ikke sige præcis, hvor mange der skal være i kø for, at man bliver hægtet af, men formoder, at det sker, hvis ventetiden er over 12 minutter.

Forventer 80.000 opkald

SKAT forventer at betjene 80.000 borgere med spørgsmål om årsopgørelsen i løbet af ugen. Og de har lavet tiltag for, at så mange som muligt kan komme igennem.

- Vi har udvidet åbningstid hele ugen, fordi vi ved, at der er ekstra tryk på i denne uge, siger Mike Leander Nielsen.

Han anbefaler, at man skriver via SKATs chat istedet.

- Hvis man ikke kommer igennem på telefonen, så har vi også en chat-funktion. Der får man svar efter omkring ti minutter, siger han.

SKAT forventer, at der kommer ro på telefonlinjerne i slutningen af ugen.