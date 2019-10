Derfor kørte dit S-tog ikke: Køreledning revet ned 'det værste sted'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En nedrevet køreledning på Hellerup Station førte mandag og tirsdag til en snes timers kaotiske tilstande på S-togene i Hovedstadsområdet.

Køreledningen er nu repareret, og togdriften er i gang igen - men passagererne undrer sig over, at det tog så lang tid, før køreledningen blev repareret.

Banedanmarks områdechef i Strøm, Steen Kristensen, forklarer til Ekstra Bladet, at nedrivningen af køreledningen skete på noget nær det værste sted på Hellerup Station:

- Køreledningen blev revet ned i et sporskifte, der går på tværs over fire spor på Hellerup Station, så det har været en meget kompliceret opgave for vores medarbejdere. Når køreledningen krydser så mange spor er det ikke muligt at køre tog i nogen af sporene, hvilket desværre har været til gene for passagererne, siger han.

Samtidig var der følgeskader på anlægget, og i nat var det nødvendigt i en periode at slukke for kørestrømmen på hele Hellerup Station for at arbejdet kunne udføres.

- Vi har arbejdet uafbrudt i flere hold fra køreledningen blev revet ned og til klokken 12.45, hvor vi kunne melde anlægget klar til drift til eftermiddagsmyldretiden, siger Steen Kristensen.

Hverken Banedanmark eller DSB kan endnu forklare, hvorfor et S-tog flåede køreledningen ned.

Pendlere er tyndslidte

Men pendlerne - især på Hillerød-banen - er tyndslidte, siger pendlertalsmand Martin Sarup.

- I øjeblikket oplever vi ret mange fejl på S-togene. Det kommer lidt i bølger, og det skyldes måske besparelser på DSB´s værksteder. Desværre er der sparet for meget på vedligeholdelsen af S-togene, siger Martin Sarup.

- Det er heldigvis sjældent, at det tager så lang tid, at reparere en køreledning. Det er uheldigt, siger pendlertalsmanden.

Mandag formiddag - før køreledningen blev revet ned på Hellerup Station - gik et S-tog i stykker på Hillerød Station og blokerede for trafikken.

Et velkendt fejl er, at S-togene ikke kan kommunikere med det nye signal-system og mister radioforbindelsen til signalerne - og så kan S-togene ikke køre nogen vegne.

Forsinket byggeri i Lyngby

Passagererne på Hillerød-banen har siden i sommer været belastet af det stærkt forsinkede byggeri ved Lyngby Station af en tunnel til den kommende letbane.

Byggeriet betyder, at S-tog i dagtimerne ikke kan køre igennem Lyngby Station, men at passagererne skal skifte tog på Lyngby Station med ekstra syv minutters ventetid.

Hovedstadens Letbane har lovet, at byggeriet er færdigt 14. oktober - efter at det skulle have været færdigt 20. september.

- Jeg kan kun opfordre pendlerne til at bruge DSB´s rejsetidsgaranti. Det giver i det mindste en lille kompensation, siger pendlertalsmand Martin Sarup.

Pendlerklubben har fået oplyst, at fejlene på det nye signalsystem - som først blev indført på Hillerødbanen - nu bliver færre og færre:

- Kurven er for nedadgående, siger Martin Sarup, efter at pendlerne på Hillerødbanen i årevis har været forsøgskaniner for det stærkt forsinkede signalsystem.

Fejl på højttalere og skilte

Hos DSB siger informationschef Tony Bispeskov, at 'helt generelt' er fejlene på S-togene for nedadgående:

- Vi har en udfordring, som vi er opmærksom på, med fejl på højttalersystemer og destinationsskilte, siger han.

Tony Bispeskov fremhæver, at 'operatør-punktligheden', som er alt det, som er DSB´s ansvar, har været på 98,6 procent de sidste tre måneder på Hillerødbanen, også kaldet Nordbanen.

- Nordbanen har været prøvestrækning for det nye signalsystem, og passagererne har holdt hårdt for, erkender DSB-chefen.

DSB oplyser, at den såkaldte 'kunde-punktlighed, på S-togsnettet de sidste tre måneder har været på 92,5 procent - hvor S-togene 'kun' har kørt med op til tre minutters forsinkelse. De manglende 7,5 procent skyldes så længere forsinkelser eller aflysninger af S-tog.