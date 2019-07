Derfor må du ALDRIG lade glasflasken ligge i græsset

1

Det er nok svært at komme uden om, at Danmark er en vaskeægte grillnation. Specielt i sommermånederne ifører danskerne sig både grillhandsker og forklæder for at stege kød, grøntsager og brød. Nogle vil sågar gøre det ude i naturen. Dette er dog ikke helt uden risiko, mener Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

- Der er mange, der nyder at grille ude i naturen - og det er også dejligt. Men hvis man skal gøre det, bør man ikke gøre det hvor som helst. Der er mange naturområder, hvor der er lavet pladser til både bål og grill - specielt i skoven eller ved stranden. Det fjerner næsten hele risikoen, hvis man griller inden for det område, da sandsynligheden for, at der går ild i græs eller træer i nærheden, er meget lavere - også hvis man bruger en engangsgrill, fortæller Mads Dalgaard, der lægger vægt på, at man SKAL sørge for at slukke engangsgrillen ordentligt, når man er færdig med den.