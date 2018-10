Derfor møder den franske præsident hård kritik for nyt billede

Den franske præsident Emmanuel Macrons popularitet er for nedadgående i meningsmålingerne i Frankrig, og nu har et helt friskt billede fra Macrons besøg i sidste uge på øen Saint Martin i Fransk Vestindien givet ny ammunition til Macrons modstandere. På billedet poserer Macron nemlig med to unge mænd fra Saint Martin.

Den ene unge mand står i bar mave og giver en 'fuckfinger' til kameraet, og den anden har lige siddet i fængsel på grund af et røveri. I midten står Macron og smiler.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Daily Mail

Fotografiet, der blev taget i lørdags, har på de sociale medier sendt en byge af kritik mod Macron fra de mere højredrejede franskmænd, heriblandt fra lederen af Front National, Marine Le Pen, der på twitter kaldte billedet utilgiveligt og skrev følgende:

'Vi kan næsten ikke finde ord til at udtrykke vores vrede. Frankrig fortjener helt sikkert ikke det her. Det er utilgiveligt'.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30. september 2018

Mere moderate kritikere har nøjedes med at kalde billedet for 'pinligt'.

I løbet af søndagen forklarede Macron, at han havde mødt den tidligere røver i forbindelse med en spontan sidetur til et bolig-projekt i Saint Martin:

- Jeg elsker hvert eneste barn i Den Franske Republik, uanset hvilke fejl og dumheder, de har begået.

Det nu meget kritiserede billede er taget kun nogle få måneder efter, at Emmanuell Macron irettesatte en fransk teenager for at tiltalte ham med navnet 'Manu', der er et kælenavn for Emmanuel. Macron fortalte teenageren, at han skulle tiltale ham som hr. Præsident.

På en pressekonference har Macron forklaret, at han ikke vil sige undskyld for billedet:

- Jeg ville ikke undskylde for at række ud til alle franske medborgere, uanset deres baggrund. Grunden til at jeg kæmpede for at blive valgt i stedet for Marine Le Pen, og at jeg er her i dag, skyldes, at jeg elsker alle republikkens børn, uanset hvilken baggrund de har.

Macron taler her med den unge mand, der netop er kommet ud af fængslet. Manden havde siddet fængslet for røveri. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Macron besøgte i sidste uge Fransk Vestindien og øen Saint Martin et år efter, at orkanen Irma havde ødelagt området og dræbt 15 mennesker.

På twitter var der mange, der var kritiske mod Macron. Herunder kan du se et par stykker af dem. Patrice Charles skrev følgende;

'Det værste billede af Repblikken siden Republikken og fotografiet blev opfundet.'

La pire photo de la République depuis que la photographie et la République existent. #Macron pic.twitter.com/mwAE22lhes — Patrice Charles (@patricecharles) 30. september 2018

En person, der kalder sig Je fantasievriendje skrev følgende:

'Den forfærdelige situation EU befinder sig i fanget med et enkelt billede'

Hvad synes du om billedet?