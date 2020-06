Derfor råbte George Floyds bror 'en nede'

Terrence Floyd ankom tidligere mandag eftermiddag til Minneapolis, hvor der er rejst et mindemærke for hans afdøde bror

Terrence Floyd, der er lillebror til den nu afdøde George Floyd, besøgte mandag det mindemærket, der er rejst i kølvandet på brorens tragiske død.

Terrence Floyd rejste fra sit hjem i Brooklyn, New York, til Minneapolis for at besøge stedet, hvor hans bror blev dræbt. Hans formål med besøget var blandt andet at 'føle sin brors ånd' og 'ønsket om forbinde med ham igen'.

Ifølge en reporter fra CNN, der var på stedet, blev Terrence Floyd så mærket af det syn, der mødte ham, at han havde svært ved at stå på benene.

- Han var knap i stand til at gå. Han var nødt til at have to personer på hver sin side, der holdt ham oppe, da han forsøgte at komme derhen, lyder det fra Sara Sidner fra CNN.

Mandag talte Terrance Floyd på direkte amerikansk tv til demonstranterne, der står bag de voldelige protester, der er brudt ud over hele landet. Terrence Floyd opfordrede dem til at holde hans storebrors navn i live, men at optøjerne er blevet alt for destruktive.

Terrence Floyd havde også en meddelelse til de fremmødte. Foto Craig Lassig/Ritzau Scanpix.

- Min bror var selv en fredelig person. Det, som mange af jer gør, overskygger for det, han selv kæmpede imod. Min bror søgte altid retfærdighed, sagde Terrence Floyd på direkte tv.

Terrance Floyd havde dog også en anden besked.

Han råbte, 'en nede ...', og mængden af fremmødte svarede 'tre tilbage', med henvisning til at de tre betjente, der var involverede i anholdelsen af George Floyds anholdelse, endnu ikke er blevet straffet for deres medvirken.

En obduktion af George Floyd, der blev dræbt i forbindelse med en voldsom anholdelse i Minneapolis for en uge siden, viser, at han døde, fordi han blev kvalt.