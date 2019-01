Derfor 'ryger' isen i Chicago

Store dele af USA rammes lige nu af de koldeste temperaturer mål i nyere tid.

Kulden kommer som følge af arktiske vinde, oplyser den amerikanske vejrtjeneste, der de kommende dage vil forblive liggende over det centrale og østlige USA i løbet af de næste par dage, lyder meldingen fra det nationale metrologiske institut.

Den amerikanske millionby Chicago er hårdt ramt af kuldefænomenet. Foto: AFP

En flod er frosset til is i det centrale Chicago. Foto: AFP

I delstaterne Wisconsin, Illinois og Michigan har guvernørerne erklæret undtagelsestilstand.

- Vi beder alle om at træffe de fornødne foranstaltninger og sørge for, at jeres familier er forberedte, siger Illinois-guvernør, JB Pritzker på et pressemøde.

Ild til jernbanespor

I Chicago, Illinois, var temperaturen minus 30 grader onsdag morgen, men på grund af vinden føles det som minus 50 grader. Flere end 1500 fly blev aflyst fra millionbyens lufthavne.

Samtidig satte jernbanemyndighederne ild omkring sporskifterne i Chicago, for at forhindre at de frøs til is.

Men de ekstreme temperaturer skaber ikke kun problemer for amerikanerne.

Fascinerende billeder strømmer ud fra guds eget land. Vand pistolers indhold forvandles til is, når det forlader pistolløbet. Det samme er tilfældet med kogende vand, der kastes op i den iskoldel luft. Videoerne deles på de sociale medier.

Vildt syn over Lake Michigan. Foto: Ritzau Scanpix

Sådan opstår is-røgen

Nogle af de smukkeste billeder er dog kommet fra udsigtspunkter ud over Lake Michigan-søen ved Chicago.

Her rejser en mystisk røg sig fra søen.

Ifølge NASA forvandles luften over Lake Michigan til 'røg', når den kolde, tørre polar-luft bevæget sig ind over søen. Her blandes den iskolde luft med den varmere og mere fugtige luft, der stiger op fra den forfrosne søs overflade.

I den proces forvandles luften til en hvid røg-lignende tåge, der blæser hen over søens overflade.

Ekstremt skifte i vente

I weekenden vil amerikanerne dog opleve markante temperaturændringer. Ifølge BBC's vejtjeneste vil temperaturen i den amerikanske by Chicago ændre sig drastisk. Her vil man opleve en temperaturændring på op til 40 grader i løbet af weekenden.

Mens Chicago tidlig torsdag morgen lokal tid oplever en temperatur på minus 30 grader, kan temperaturen søndag nå op på 11 plusgrader.

Ifølge Hans Wanner, meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), skyldes de store temperaturudsving, at kold og varm luft fra henholdsvis nord og syd kan bevæge sig uhindret op og ned gennem USA.

- Fugtige og varme luftmasser fra enten Den Mexicanske Golf eller meget kolde luftmasser fra det nordlige Canada kan bevæge sig op og ned gennem Midtvesten.

- Der er ikke bjergkæder, der kan stoppe dem. Der er heller ikke noget hav, som kan varme luften op, før den kommer ned til Den Mexicanske Golf, siger Hans Wanner.

Temperaturen er i flere amerikanske delstater dalet drastisk de seneste dage, og det har sendt flere byer i dybfryseren.

Ifølge amerikanske medier har flere personer indtil videre mistet livet i USA som følge af kulden, skriver nyhedsbureauet AFP.