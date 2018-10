Derfor satte hun sig grædende ved gravstenen iført brudekjole

Skæbnens veje er uransagelige, og nogle gange kan stor lykke på et sekund blive ændret til stor sorg. Det skete for det forlovede par Kendall James Murphy og Jessica Padgett, da den 27-årige Kendall i november 2017 som frivillig brandmand blev kaldt ud til en voldsom bilulykke. Her mistede han dog selv livet ved en ulykke, fordi hans kollega i beruset tilstand kom til at køre ham ihjel.

Kendall James Murphy efterlod sig sin forlovede, Jessica Padgett, som han ellers havde planlagt at gifte sig med for 12 dage siden den 29. september. En dag, der for det unge par skulle have været den lykkeligste dag i deres liv.

Kendall friede til Jessica i 2017, og de planlagde, at deres bryllup skulle finde sted den 29. september 2018. Men så kom ulykken.(foto: Privatfoto)

For at hylde mindet om sin afdøde forlovede Kendall og udtrykke sin store kærlighed til ham, besluttede Jessica derfor for 12 dage siden på sin oprindeligt planlagte bryllupsdag at besøge Kendalls gravsted sammen med sin store familie

På det mest gribende billede har Jessica sat sig grædende ved sin afdøde forlovedes gravsten. På et andet billede står hun smilende og stolt sammen med Kendalls uniform fra brandvæsnet. Og på et tredje billede fremviser hun et billede af sin afdøde forlovede.

Fotografen fra 'Loving Life Photography' har på et af billerne skrevet følgende om den utrolige dag, der for Jessica blev en dag fyldt både af stor sorg men også af glæde over støtten fra familien og den store kærlighed til sin afdøde mand.

'På den dag gik hun med hele universet på sine skuldre, men hun fik det til at se ud, som om hun havde vinger. Hun fik sorgen til at være smuk - og styrken til at være uovervindelig.'

På et meget gribende billede, der blev taget sent på aftenen, omfavner Jessica både sine egne forældre samt sine svigerforældre foran Kendalls gravsten.

