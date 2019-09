Derfor ser din lønseddel anderledes ud

Loggede du også på e-boks i dag og undrede dig over, at din lønseddel så anderledes ud i forhold til sidste måned?

Hvis du gjorde, er du nok ikke den eneste. Der er nemlig sket ændringer i danskernes lønseddel, hvis man kigger på regnskabet over ens feriepenge.

Det skyldes den nye ferielov, som blev vedtaget i januar 2018, og som gælder fra 1. september 2020.

- Vi befinder os midt i en overgangsperiode fra den nuværende ferielov til en ny ferielov, siger Lotte Skjoldemose, juridisk direktør hos DataLøn, til Ekstra Bladet.

- For at vi kan flytte hele det store danske arbejdsmarked til den nye ordning og samtidig sikre en fornuftig økonomisk stabilitet, er det blevet vedtaget, at vi laver en indefrysningsperiode.

Efterårsferien og sommerferien næste år kan blive påvirket af overgangen til den nye ferielov. Så overvej at gemme feriedage, hvis ikke du vil betale af egen lomme. Foto: Simon Bohr

- Derfor vil de feriedage og feriepenge, som lønmodtagere optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, blive indefrosset og automatisk udbetalt til lønmodtageren, den dag vedkommende opnår ret til folkepension, siger hun.

Ny lønseddel

Det er altså på grund af den nye ferielov, at lønsedlen ser anderledes ud.

- I det nuværende feriesystem optjener vi ferien forskudt inden for et kalenderår og holder ferien fra 1. maj og 12 måneder frem. Med den nye ferielov optjener vi løbende vores ferie med 2,08 feriedage om måneden, fortæller Lotte Skjoldemose.

Man vil altså hver måned kunne se, at ens optjente feriedage bliver øget med 2,08 dage. Det er dem, der bliver indefrosset til og med august næste år.

- Lønmodtagerne vil altså opleve, at der vil komme nogle nye tekster eller felter på deres lønseddel. Her kan de se, at der er nogle feriepenge, som er optjent før 1. september 2019 og som kan holdes i sommeren 2020 - og der er også nogle feriepenge, som er optjent efter 1. September 2019 og dermed bliver indefrosset.

I foråret 2021 vil alle lønmodtagere modtage en besked fra Lønmodtagernes Feriemidler i e-boks, hvor det bliver oplyst, hvor mange feriepenge de har fået indefrosset i perioden.

Ikke alle lønsedler er ens

Det er dog ikke nødvendigvis det samme, som står på alle lønsedler. Men det er udtryk for det samme, nemlig at vi er gået ind i indefrysningsperioden.

- Betyder det, at lønsedlen kommer til at ændre sig igen i august 2020?

- Ja. Så vil der på lønsedlen komme til at stå de feriepenge, man kan holde, sammen med tilhørende feriepenge.