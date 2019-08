Derfor sidder Tøffe i en skraldespand

Om den er god kan diskuteres, men Stig Tøfting og andre kendte danskeres beslutning om at hoppe i en skraldespand med is, har sin forklaring

Som den første i verden vil Anders Hofman Laursen gennemføre en 'iceman'. På den ene side det samme som en Ironman Triathlon - på den anden, og med den lille forskel, at terrænet er byttet ud med Antarktis' nådesløse forhold.

Det er i den forbindelse, at han har inviteret kendte personer til at prøve kræfter med den kolde fornøjelse at hoppe i en skraldespand fyldt med is - en såkaldt iceman-challenge.

- Den her udfordring skal ligesom symbolisere, at vi skal turde hoppe ud i de ting, som ved første øjekast kan virke skræmmende og uoverkommelige. Vi lærer også sindssygt meget om os selv, når vi overskrider de her grænser i jagten på et mål, siger Anders Hofman Laursen til Ekstra Bladet.

Anders vil gennemføre Ironman på Antarktis: Ismanden

Smerten samlede sig

17 kendisser havde allerede prøvet kræfter med den isnende udfordring, inden Stig Tøfting, som du kan se øverst, noterede sig som den attende. Flere er siden kommet til.

- Det er jo ikke, at jeg siger ja til hvad som helst, men nu udfordrede Signe Vadgaard mig, og da jeg siger ja, der er det jo en af de dage, hvor det bare er 40 grader på terrassen, og det egentlig ville være ret skønt at hoppe i sådan en spand der.

Men da aarhusianeren 'Tøffe' nåede til København var vejrsituationen en anden, og så virkede det pludselig mere uoverskueligt at skulle hoppe i en affaldsspand fyldt til randen med is.

- Det var vel et eller andet med at gå ind i sig selv. Men altså grunden til, at jeg kunne sidde der så længe, var blandt andet, at det gjorde så ondt i mine fingre, at jeg ikke kunne fokusere på andet end dem. Al smerten samlede sig der.

Din egen værste fjende

Udfordringen skal vise, at begrænsningerne, som regel foregår oppe i hovedet.

- Det sjove ved Stig Tøfting var jo, at selv om han sagde, han ikke kunne være i til at starte med, endte han alligevel med at kunne presse sig så meget længere, hvilket er hele essensen i den her udfordring, fortæller Anders Hofman Laursen.

- Meningen med 'Projekt Iceman', som Anders' kalder sit eget Antarktis-eventyr, er at inspirere andre til at følge deres skøreste drømme, og tro på sig selv i bund og grund. Vi sætter vores grænser, forklarer Ander Hofman Laursen.

Den rekordsættende Ironman vil finde sted på Antarktis i februar 2020.