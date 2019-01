Derfor skal du passe på når du koger æg i en mikroovn

Den 44-årige Saul Morton fra Wales i Storbritannien fik sig et gevaldigt chok, da han for nylig skulle koge æg i en mikroovn.

Saul fulgte en opskrift fra en video på internettet og kogte sine to æg i en stor kop fyldt med lidt vand.efter den såkaldte pocherings-metode, hvor man piller ægget og kommer hviden og blommen ned i koppen med vand, der så efterfølgende skulle i mikroovnen i et minut.

De pocherede æg skulle bruges til en bacon- og æggesandwich, som Saul glædede sig til at spise. Men da han skulle fjerne nr. 2 æg fra mikroovnen med en ske, eksploderede det pludselig med stor styrke direkte ud i hans ansigt.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Mirror , The Sun samt Kennedy News and Media

Saul Morton blev ramt af kogende varme ægge-dele samt kogende vand, der gav ham forbrændinger flere steder i ansigtet. Dog mest på næsen.

I starten troede Saul, at der gled ægge-stykker ned fra hans øjenlåg og næse, men det var faktisk hans egen hud, der var var blevet forbrændt og var begyndt at skalle af. Saul fik forbrændinger på næsen, det ene øjenlåg samt på kinderne og lidt på panden. Og nu advarer Saul fra byen Pantymwyn i Wales andre om, hvad der skete i hans køkken.

- Jeg løb ud på badeværelset og vaskede mit ansigt med koldt vand. Jeg troede først, at jeg havde æggehvide i hele ansigtet, men fandt hurtigt ud af, at det faktisk var min hud, der skallede af på grund af forbrændingerne, fortæller Saul til Kennedy News and Media.

- Herefter begyndte mit ansigt at hæve, og så vidste jeg, at det var tid til at ringe efter en ambulance.

Saul har i øvrigt forklaret, at han tidligere har kogt sine æg på samme måde, uden at der er sket noget.

- Normalt sker der det, at der former sig en slags membran ovenpå vandet i koppen, og det var da jeg brød den membran med skeen, at vandet blev til kogende damp og eksploderede ud af koppen. Det var en besynderlig ulykke, siger Saul og tilføjer:

- På hospitalet blev jeg bundet ind i bandage, så jeg lignede en mumie. De viklede bandage omkring hele mit ansigt og skar huller til øjnene og min mund, så jeg kunne se og trække vejret.

Saul Morton ligner her noget katten har leget med efter ægge-eksplosionen. (Foto: Kennedy News and Media)

Saul Morton er stor fan af det britiske fodboldhold Liverpool, der samme aften spillede mod Bournemouth og vandt 4-0. Hans far Alan måtte forklare, hvad der skete på banen, fordi Saul havde svært ved at se ud af hullerne i bandagen.

Dagen efter blev han indlagt på Whiston Hospitalet i Prescot, Merseyside, hvor specialister undersøgte hans forbrændte hud. Han fik blandt andet ordineret øjensalve til at smøre på sine forbrændte øjenlåg samt antibiotika til en hel uge.

- Det var ekstremt smertefuldt, da ægget eksploderede op omkring mine øjne. Men salven til øjnene fjernede smerterne og sørgede for, at jeg ikke fik varige mén, fortæller Saul, der følte sig helt rask efter et par uger og slap for grimme ar i ansigtet.

Da Saul vendte tilbage til sin arbejdsplads et par uger efter ægge-eksplosionen, havde vennerne splejset til en velkomst gave med et ægge-tema. Han fik nemlig et brætspil med titlen 'Egg Splat'(Ægge Splatter).

- Det var som forventet. Jeg fik et stort rødt mærke på næsen. Men jeg var heldig. Det kunne være endt meget værre, siger Saul, der betragter sig selv som en forsigtig fornuftig person, der normalt tager sig sine forholdsregler.

- Jeg vil bare sige, at det ikke kan betale sig at pochere æg i en mikroovn. Jeg vil nu gøre opmærksom på, at det kan ske, at ægget eksploderer. Det gjorde det jo for mig.

Saul advarer nu alle om, at det kan være farligt at pochere æg i en mikroovn. (Foto: Kennedy News and Media)

Den danske avis Politiken har tidligere skrevet, at man aldrig skal koge æg med skal i mikroovn, fordi de eksploderer. Politiken skrev dog også, at pochering går fint. Men nu siger Saul Morton altså, at det ikke altid er sikkert at pochere æg i en mikroovn.

Det er i øvrigt også uhyre farligt at varme i forvejen kogte æg, der er blevet kolde, i en mikroovn. Det har Ekstra Bladet tidligere skrevet om her: Se også: Det er uhyre farligt at varme kogte æg i en mikrobølgeovn: Se her hvorfor

Da Saul vendte tilbage til sin arbejdsplads fik han dette ægge-spil af sine kolleger. (Foto: Kennedy News and Media)