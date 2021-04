Derfor skal du tjekke din lønseddel i maj

For første gang bliver dit ferietillæg udbetalt af to omgange. Husk at tjekke, om du får pengene i maj

Der er rig mulighed for at forsøde tilværelsen en smule i foråret og henover sommeren.

Danskerne har allerede samlet fået udbetalt 31,6 milliarder kroner i indefrosne feriepenge i foråret, og herudover kommer de almindelige feriepenge, vi igen har sparet op efter overgangen til den nye ferielov.

Men er du opmærksom på, at der i maj måned også er en ekstra lille bonus at hente, hvis du har ferie med løn?

Hvert år optjener du et ferietillæg på én procent af din løn - i den statslige ferieaftale er det 1,5 %, og i den regionale og kommunale aftale er det 1,95 %.

De penge bliver normalt udbetalt sammen med din løn i maj, men fordi vi nu er overgået til den nye ferielov, så er det også nye regler, der gælder.

Udbetales to gange om året

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september, og det betyder, at det er fra denne dato, du har opsparet ferietillægget på én procent. Men fordi vi nu er gået over til samtidighedsferie, så sker udbetalingen på en lidt anderledes måde end normalt.

Arbejdsgiveren har nu mulighed for enten at udbetale tillægget samtidig med, at du afholder ferien. Det er den første mulighed.

Alternativt kan arbejdsgiveren udbetale tillægget over to gange - i maj og i august.

I maj får du udbetalt tillæg fra første periode, der går fra 1. september til 31. maj - det vil sige tillæg for ni måneder. De tre resterende måneder fra 1. juni til slutningen af august bliver udbetalt med august-lønnen.

Har du eksempelvis en årsløn på 300.000 kroner, så vil du på de ni måneder fra 1. september til 31. maj have optjent 225.000, hvilket vil give dig et ferietillæg på 2.250 kroner i maj.

Din arbejdsgiver skal enten udbetale ferietillæget med maj- og augustlønnen, eller når du holder din ferie, så derfor er det en god idé at tjekke lønsedlen i maj og tjekke efter, om pengene er kommet.

Flere penge end sidste år

Tidligere har det været sådan, at ferietillægget for hele året er blevet udbetalt på én gang sammen med maj-lønnen.

Det betyder, at du normalt har fået én procent af hele din årsløn lagt oven i din løn i maj. Sidste år var dog en undtagelse. Det skyldes overgangen til den nye ferielov, hvilket betød, at du i maj 2020 kun havde optjent tillægget i otte måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Det vil sige, at du i maj måned får en måneds ferietillæg mere, end du fik sidste år. Regner vi igen med en årsløn på 300.000 kroner, så vil denne person kun have fået 2000 kroner i ferietillæg i 2020 - det beløb, som altså for ni måneder vil lyde på 2.250 i år.

