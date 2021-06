Derfor skal du vente fire dage

Selvom politikerne i nat blev enige om, at du fra mandag i næste uge ikke behøver at gå med mundbind næsten alle steder, så må du ikke droppe det allerede nu. Du skal lige igennem weekenden, før du rent faktisk kan skrotte det.

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, gør det absolut 'ingen forskel', om man droppede mundbindet i dag eller på mandag.

- Man kunne sagtens droppe det på den her side af weekenden. Det er politikerne, der har sat et tidspunkt, og mandag er den første dag i ugen. Der ligger nok ikke nogen dybere overvejelser bag.

- Smittetallene ændrer sig jo ikke til på mandag. Vi vurderer på nogle tal, som vi kender, og de tal ændrer sig ikke. Så hvis vi gjorde det nu og her, så ville det ikke blive anderledes, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan her kommer det ikke længere til at se ud fra på mandag, hvor mundbundet kun skal bæres i den kollektive transport - når man står op. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Mens mundbindet først ryger på mandag, så kan man komme på bar til midnat fra på fredag. Ikke i aften - men altså først dagen efter.

- Når man nu åbner barerne op i yderligere to timer, så kan man undre sig over, at man ikke også smider mundbindet. Men det er selvfølgelig bare en detalje, siger professoren, der overordnet set er tilfreds med aftalen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Overblik: Sådan genåbner Danmark.

Lidt irriterende

På Sørens Værtshus i København er bar-ejer Vicki Larsen naturligvis glad for, at man nu snart slipper for mundbind og kan holde to timer ekstra åbent. Men det er dog et hår i suppen, at mundbindet først er old news på mandag og ikke allerede i denne weekend, hvor Danmark åbner sit EM.

- Det er lidt irriterende - lad os sige det sådan. Men nogen skal vinde noget, og andre skal give sig. To til tre dage skader jo nok ikke det store, siger hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Værtshusejer Vicki Larsen er overordnet set glad for, at man fra mandag ikke behøver at gå med mundbind. Foto: Stine Tidsvilde

Til dagens pressemøde, hvor bl.a. sundhedsministeren, Magnus Heunicke, præsenterede genåbningsaftalen, var han ikke meget for at svare på, hvorfor den nye regel om mundbind ikke gælder for i dag allerede.

Holde fast

- Hvis I nu er enige om, at mundbind skal udfases fra på mandag. Hvorfor kan vi så ikke bare droppe det nu?

- Det spørgsmål kan man stille om samtlige af de datoer, som ligger i vores udfasning. Netop på mandag er den milepæl, som vi har aftalt helt tilbage fra rammeaftalen, den har vi nået på mandag. Derfor er vurderingen, at vi kan udfase mundbindet.

- Hvad så med barerne. Hvorfor kan man ikke gå på bar i aften til midnat?

- Man kan stille det samme spørgsmål i forhold til barer. Hvorfor kan vi ikke gå barer i aften til midnat og først fredag. Og så kan man blive ved. Vi er nødt til at holde fast i den aftale og dermed gå trinvist frem. Hvis hvert trin lige rykker tre til fem til ti dage, så skrider fundamentet. Hver gang, der er en dato, så er der en grund til det, og så spiller det sammen med det samlede billede for, hvad der er plads til at åbne, sagde han.