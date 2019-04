Derfor skal du vente med at besøge pandaerne

Som dørmænd foran en eksklusiv natklub stod private vagter torsdag formiddag klar til at tage imod de første almindelige danskere, der ville besøg København Zoos nye panda-anlæg.

Med en tæller i den ene hånd og et fast greb om afspærringsrebet i det andet, sørgede et hold på fire vagter for, at den overvældende interesse for dyrene ikke skabte kaotiske scener inde på selve panda-anlægget.

De havde på forhånd sat hegn op omkring et køområde, der som en slange snoede sig i alt 400 meter længere bagud. Så var det bare med at tage plads.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor danskerne står i kø for at komme til at se de nye superstjerner. De er søde. Foto: Jonas Olufson

Time lang kø

Før anlægget blev tilgængeligt for menig mand, besøgte kronprinsessen endnu en gang de kinesiske bjørne. Køen var derfor lang, da de betalende gæster i små grupper endeligt blev lukket ind til det ikoniske dyr.

- Vi har stået i kø en time. Det er skide koldt, lød det frustreret fra en ung teenager, der ikke var imponeret over, at hans lærer havde tvunget ham væk fra computeren og ind til zoo.

En ældre gangbesværet herre på el-scooter brokkede sig gevaldigt, da en diplomatisk zoolog bad ham tage plads bag køen, da han forsøgte at springe ventetiden over og køre direkte ind på anlægget.

Ædedolkene fra øst Det er nogle glubske små bæster Zoo er blevet hjem for. Pandaerne spiser 12-16 timer i døgnet. Den store han Xing Er kan fortære op mod 40 kg bambus i døgnet. Ifølge kurator Flemming Nielsen er der så lidt næring i bambussen, at pandaen spiser, for at kunne spise. Resten af tiden sover den. For at kunne følge med har Zoo derfor fået anlagt en bambus mark ved Vordingborg. Marken fylder fem hektar, men allerede nu planlægger man at udvide den. Kilder: ZOOs PANDA, zoolog Mikkel Stelvig Vis mere Luk

Halv oplevelse

Det på trods af, at gæsterne måtte tage til takke med den halve oplevelse.

Hun-pandaen Mao Sun var nemlig ikke lukket ud torsdag formiddag og halvdelen af det 160 millioner kroner dyre anlæg, stod derfor gabende tomt.

- Man skal være heldig, hvis man kommer til at se hunnen i den første tid. Hun er stresset, og derfor lukker vi hende kun ud få timer ad gangen. Hun skal vende sig til stedet og til de mange mennesker, forklarer divisonschef eller overdyrepasser Lars Holse, til Ekstra Bladet.

En vagt tæller besøgende omkring Xing Ers side af panda-anlægget. Står man der for længe, bliver man høfligt bedt om at gå videre. Foto: Jonas Olufson

Kort besøgstid

For de gæster der endeligt var kommet ind til panderne var glæden dog stor og mobiltelefonernes kameraer kom på overarbejde. Men besøgstiden var kort.

Sikkerhedsvagter gik rundt mellem gæsterne og talte, hvor mange der var omkring han-pandaen Xing Ers bur, der i Mao Sun fravær så ud til at nyde den fulde opmærksomhed.

- Dem, der har stået her længst, bedes gå videre, lød det venligt men bestemt fra en af havens medarbejdere.

- Vi må holde flowet kørende, så alle kan få set pandaen. Samtidig kan vi ikke lukke for mange ind ad gangen. Dyrets tarv er det vigtigste, siger Lars Holse og tilføjer:

- Vi har allieret os med professionelle folk, der har forstand på at kontrollere store menneskemængder. Det er ikke noget, vi er særligt erfarne i.

Lars Holse forventer, at det store pres på pandaanlægget vil fortsætte igennem påsken.

Derfor bør man vente med at besøge de kinesiske superstjerner, til den værste interesse har lagt sig og Mao Sun har smidt sin generthed.

Danskernes dom Klar til ekstra tur Jan Hansen havde torsdag taget sin ni-årige søn, William Hansen, ud af skolen, for som nogle af de første at komme ind og se Xing Er og Mao Sun. Men ligesom de mange andre besøgende, måtte far og søn nøjes med den halve oplevelse. Det påvirkede ikke de gæve gutters humør. - Det levede fuldt op til vores forventninger. Hunnen var der selvfølgelig ikke, men det er forståeligt, hvis hun ikke er klar til det endnu, lød det fra Jan Hansen efter en tur rundt i anlægget. - Vi regner med at tage en tur mere, lød det fra William, før de tog gik ud og nappede en is. Køen afskrækkede ikke. Direktør tog mini-panda med Direktør i Media Markt Rune Sury havde klædt datteren behørigt på, da de to panda-fans torsdag tog turen forbi Københavns Zoo. En tydeligt glad Naja var iklædt pandaører og tonsede ustyrligt rundt i virvaret af mennesker, mens far Rune satte et par ord på oplevelsen: - Man er meget tættere på, end jeg havde troet. Det var hele ventetiden værd, sagde Rune Sury begejstret. Som årskortholdere havde de to på forhånd modtaget København Zoos seneste nummer af medlemsbladet, der er 48 sider spækket med pandaer fra begyndelse til slut. - Vi har kigget meget på pandaerne i bladet, så selvfølgelig skulle vi herind på åbningsdagen. Jeg har taget en halv fridag og Naja var tydeligt begejstret, da hun så bjørnene. Fuldt hus til Nanna og Linda Nanna Helsholt var ikke til at skyde igennem, da hun i dagens anledning havde taget sin hjælper og veninde Linda Moes Hansen med i zoo. - Jeg har altid godt kunne lide pandaer og har fulgt dem længe. Jeg har årskort til zoo, så jeg har fulgt byggeriet tæt, men jeg har også fulgt med i pandaernes avlsprogram. Derfor har jeg virkelig glædet mig til endelig at se en i virkeligheden, sagde Nanna, hvis begejsring smittede alle omkring hende. - Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se en i virkeligheden, tilføjede hun. Linda kunne heller ikke skjule sin glæde over besøget. Besøget blev ikke ringere af, at de to inden besøget havde hilst personligt på kronprisesse Mary. Interviewet med Ekstra Bladet var prikken over i'et og de to forlod således panda-anlægget og zoologisk have med armene over hovedet og fuldt hus.

