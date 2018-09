Derfor skal svenske elge dø

De svenske jægere opfordres til at skyde så mange elgkalve indenfor jagtkvoterne, som de overhovedet har tilladelse til.

Sådan lyder beskeden fra Länsstyrelsen i Östergötland ifølge SVT.

Grunden til at jagtbøsser- og rifler skal lades ekstra op skal findes i den nærmest uvirkeligt varme og tørre sommer, som har hærget i store dele af Europa.

Manglen på nedbør har resulteret i, at der ikke er nok føde for elgene at spise, så derfor ser Länsstyrelsen hellere, at man skyder de unge elge, end at de dør af sult.

Faktisk er elgkalvene allerede relativt svage, og det bliver kun værre.

- Hvis det bliver en kold vinter, risikerer vi, at dyrene bliver syge eller dør af sult, siger vildtkonsulent Emil Brangenfeldt hos Länsstyrelsen til SVT.

Fremtidige generationer

Udover at vise barmhjertighed for kalvene er der en anden grund til, at jægerne opfordres til at nedlægge kalvene.

De kalve, som overlever vinteren, vil være svækket resten af deres liv, hvilket samtidig minimerer sandsynligheden for, at de kan formere sig, når det er tid.

SVT nævner som eksempel, at da man oplevede en tør sommer sidst i 1992, blev der født 35 procent færre kalve året efter. Men sommeren i år har været endnu vildere, derfor vurderer vildtkonsulent Emil Brangenfeldt, at der næste år bliver født endnu færre kalve.

Hjorten er okay

Frygter man, at det samme skal ske for hjortebestanden her i Danmark, kan man dog roligt ånde lettet op.

TV2 har talt med Henrik Jakobsen, vildtkonsulent i Vestjylland for Naturstyrelsen, der forklarer hvorfor.

- En elg skal have meget at spise. Den er bladspiser og kan godt lide røn og fyrrenåle. Hvis de så er tørret helt ud, kan det godt give problemer.

Derudover så er naturen i Sverige mere barsk end i Danmark, og svenskerne risikerer at få en langt koldere vinter, hvilken også er en af grundene til, at kronhjoten, dådyret og rådyret formentlig klare vinteren langt bedre i Danmark.