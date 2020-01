Derfor skiftede Greta Thunberg sit fornavn til Sharon

Greta Thunberg skiftede for ganske nylig sit fornavn ud på Twitter, hvor hun i stedet kaldte sig for Sharon. Det skete til 'ære' for en en quiz-deltager i det britiske tv-program 'Celebrity Mastermind', hvor skuespilleren Amanda Henderson af programværten John Humphry fik et spørgsmål.

Den britiske skuespiller blev bedt om at sige navnet på en ung svensk klimaaktivist, der i 2019 har holdt en lang række taler, der har fået opmærksomhed i hele verden.

Greta Thunberg skiftede i fredags sit fornavn ud på Twitter og kaldte sig i stedet for 'Sharon'. (Foto: Polfoto)

Amanda Henderson var fuldstændig blank med henblik på spørgsmålet og gættede bare et navn, hvorefter hun svarede: 'Sharon'.

Til stor overraskelse for programværten John Humphry.

Det skriver flere medier heriblandt BBC

Et videoklip af Amanda Hendersons overraskende svar på spørgsmålet er gået fuldstændigt viralt og er blevet set mere end 7,6 millioner gange.

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) 2. januar 2020

Den nu 17-årige svenske klimaktivist Greta Thunberg har ca. fire millioner følgere på Twitter, og de kunne i fredags på Twtter se, at hun havde skiftet sit fornavn ud til 'Sharon', efter at hun selvfølgelig er blevet gjort opmærksom på, at den britiske skuespiller Amanda Henderson ikke anede, hvem hun var.

I fredags benyttede Thunberg også lejligheden til på Twitter at ændre sin alder fra 16 år til 17 år. I fredags havde den verdesnberømte klimaaktivist nemlig fødselsdag. Hun fejrede i øvrigt sin fødselsdag med en skole-strejke foran det svenske parlament, Riksdagen. Greta Thunberg har i øvrigt siden fjernet navnet 'Sharon' fra sin Twitter og igen nu bare Greta Thunberg.