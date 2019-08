Derfor tatoverer jeg brystvorter på kvinder

Det har en helt særlig mening for Terri Benamore, når hun tatoverer brystvorter på andre

Selvom det kan lyde underligt at tatovere brystvorter på folk, giver det mening for britiske Terri Benamore.

Hun tatoverer nemlig brystvorter på kvinder og mænd, der har været ramt af brystkræft og efterfølgende fået fjernet eller beskadiget en brystvorte.

'Jeg var totalt chokeret over de laver standarder af arbejde, der et blevet afsat til mænd og kvinder, som havde været gennem noget så traumatisk og livsændrende,' skriver hun et opinionsindlæg til Sky News.

'Standarden på de tatoveringer var så lave. Jeg kunne ikke tro det. Det lignede, at nogle havde tatoveret en tegnefilmsklistermærke på deres bryst.'

Det tager to sessioner med to ugers mellemrum at få en ny brystvorte. Foto: Privat / Terri Benamore

Mange års erfaring

Terri Benamore er selv tatovør med mange års erfaring i at få tatoveringer til at ligne fotografier, og hun kan få todimensionelle ting til at fremstå i 3D.

'Brystvorten så flad ud, havde ingen skygge eller fremhævelser, ingen kant og var alle laksefarvede – uanset hudfarven. Da jeg undersøgte emnet nærmere, fandt jeg ud af, at der er en hel verden derude med forfærdelige brystvorte-tatoveringer, og der er bare ikke acceptabelt,' skriver hun videre.

Der er fyldt med detaljer omkring brystvorten. Foto: Privat / Terri Benamore

Fantastisk respons

Men nu har hun fundet en ekstra mening med sit kald, når hun giver folk brystvorterne tilbage.

'De tilbagemeldinger, man får efter at have hjulpet folk, er helt vild. Jeg havde aldrig forventet, at det ville ændre tidligere kræftpatienters liv, som det har gjort. De er blevet svigtet af deres kroppe og efterladt med ar og misformede bryster, hvor dele af dem er blevet skåret af,' skriver hun.

'At få brystvorten tilbage symboliserer enden på en æra og starten på en ny. Vi får altid kort, blomster og chokolade, men det bedste er en godt gammeldags kram.'

Har man mistet sin brystvorte, og vil man have tatoveret en på af Terri Benamore, tager det to sessioner med ti dages mellemrum.

Indtil nu har hun tatoveret omkring 70 personers brystvorter tilbage.

